Джо Байден запретил гражданам США инвестировать в SMIC, Huawei и другие китайские технологические компании

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3 июня президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, которым расширил январский приказ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий гражданам США как-либо инвестировать в развитие определенных китайских технологических компаний, подозреваемых в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией КНР. Запрет вступит в силу 2 августа, но инвесторам дополнительно отводится еще 365 дней, чтобы избавиться от ценных бумаг.

Всего в новый «черный список» вошли 59 компаний, большинство из которых, включая полупроводникового гиганта SMIC и телекоммуникационную компанию Huawei, ранее были занесены в список «коммунистических китайских военных компаний» (CCMC) Минобороны США, из которого совсем недавно была исключена Xiaomi.

Собственно говоря, новый список меняет предыдущий список Минобороны США, сообщили Reuters высокопоставленные источники в Белом доме. То есть, по большому счету для Huawei и прочих китайских компаний, которые ранее были занесены в «черные списки» Минобороны и Минторговли США эти новые санкции принципиально ничего не меняют.

Но этот указ — явное свидетельство того, что администрация нового президента США Джо Байдена настроена продолжать противостояние с Китаем.

Контроль за исполнением указа возложен на Министерство финансов США, которое получит соответствующие полномочия по регулированию покупки и продажи публично торгуемых ценных бумаг компаний из списка. Оно также уполномочено обновлять список.