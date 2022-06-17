У США з’ясовують, як американська електроніка опинилася у російському озброєнні

У ході бойових дій в Україні було встановлено, що у російській військовій техніці використовуються компоненти американського походження. Зокрема, чіпи та компоненти американських компаній опинилися у російських радіолокаційних системах, засобах зв’язку, безпілотниках, залишках ракет, танках, наземному устаткуванні управління та кораблях. І тепер американський уряд намагається з’ясувати, як це могло статися.

Нині проводиться спільне розслідування міністерства торгівлі, що забезпечує експортний контроль, та ФБР. У рамках розслідування агенти обох відомств спільно відвідують компанії, чиї компоненти виявлено у російській військовій техніці.

Один із чиновників міністерства торгівлі розповів, що основна мета розслідування – спробувати відстежити шлях надходження компонентів до американського постачальника.

«Той факт, що чіп, чіп компанії, виявлений у збройній системі, не означає, що ми розпочали розслідування щодо цієї компанії», – додав чиновник. «Проте, ми розпочали розслідування того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему».

Поки що немає докладних відомостей про те, які саме електронні компоненти фігурують у розслідуванні. Слідчі з різних країн ідентифікували західну електроніку у знайденій в Україні російській зброї. Схоже, що деякі з цих компонентів було вироблено багато років тому, до того, як США посилили експортні обмеження після анексії Криму росією у 2014 році. Але деякі компоненти були відносно новими. Дослідницька група Conflict Armament Research (CAR), яка вивчала деталі, заявляє, що ряд західних компонентів у російській військовій техніці було виготовлено у 2017-2020 роках. Минулого місяця CAR направила слідчих до України для вивчення російського озброєння та засобів зв’язку. Група повідомила про виявлення компонентів від 70 компаній, що базуються у США та Європі. Перелік компаній не називається.

Протягом багатьох років компанії могли законно продавати базові комп’ютерні чіпи російським військовим без попереднього дозволу від уряду США. Тому для виявлення незаконного постачання необхідно визначити тип чипа та дату продажу. Відстеження транзакцій може бути трудомістким, оскільки електронні компоненти часто проходять через ланцюжок дистриб’юторів, перш ніж потрапити до кінцевого споживача. Слідчі зараз закидають «широку сітку», вивчаючи безліч різних чіпів та електронних компонентів, щоб відстежити їх шляхи до російських збройних сил.

Джерело: washingtonpost