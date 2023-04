Star Wars Jedi: Survivor і не тільки: у що пограти цього тижня?

Цього тижня видавці та розробники підготували для гравців кілька нових релізів. Ми обрали найцікавіші проєкти та пропонуємо вам визначитися з тим, у що можна пограти найближчими днями на різних платформах.

Shadows of Doubt [ПК] – 24 квітня

Науково-фантастичний стелс-детектив розповідає про події надіндустріалізованої альтернативної реальності. Гравцеві належить використовувати різні спеціальні пристрої для пошуку доказів та розкриття злочинів на вулицях міста, яке занурилося у злочинність та корупцію.

Afterimage [ПК, PS5, XBOX SERIES X, PS4, XBOX ONE, Switch] – 25 квітня

Ця намальована вручну метроідванія перенесе гравця у фентезійний світ Енгардін, розділений на більш ніж 15 різних зон. І тепер у ролі шукача пригод потрібно буде вивчати міфи та легенди кожної області, щоби з’ясувати місцеві секрети.

Strayed Lights [ПК, PS5, XBOX SERIES X|S, PS4, XBOX ONE, Switch] – 25 квітня

Це атмосферний пригодницький бойовик, дія якого відбувається у загадковому світі. Гравцеві доведеться боротися за виживання та розвиток крихітної іскри, що прагне вирости. При цьому доведеться боротися з гігантськими тваринами та розкрити історію новонародженого світла.

Trinity Trigger [ПК] – 25 квітня

Рольова гра, що поєднує в собі зовнішній вигляд культових рольових ігор 90-х з сучасним акцентом на динамічні бої, що налаштовуються. У ролі Ціана, обтяженого богами мантією Воїна Хаосу, гравці вирушать у пригоду, щоб кинути виклик долі та врятувати Триніцію. Грати можна поодинці або з друзями у локальному кооперативному режимі.

Desta: The Memories Between [ПК] – 26 квітня

Стратегічна гра від творців Monument Valley, у якій гравець потрапляє у таємничий світ мрій. Вона комбінує оповідання з командною тактикою та геймплеєм, заснованим на фізичній взаємодії.

Evil Dead: Game – Game of the Year Edition [ПК, PS5, XBOX SERIES X | S, PS4, XBOX ONE] – 26 квітня

Команді з чотирьох людей, які вижили, належить дослідити місцевість, збирати припаси, майструвати різні речі, боротися зі страхом і шукати ключові предмети, щоб закрити пролом між світами. Гра включає елементи кооперативної гри та PVP. У видання Game of the Year Edition гри Evil Dead: The Game увійшли матеріали із шести доповнень.

Honkai: Star Rail [ПК] – 26 квітня

Це гра в жанрі action-adventure з відкритим світом, елементами RPG та освоєння космосу. Гравцю належить керувати одним із чотирьох персонажів, що входять до команди.

Velocity Noodle [PS4, XBOX ONE, Switch] – 27 квітня

2D-платформер, в якому доведеться займатися доставленням їжі у футуристичному піксельному місті. Потрібно бігати, стрибати, телепортуватися, ковзати та прокладати найкращі маршрути, щоб доставити локшину за рекордний час.

Zoria: Age of Shattering [ПК] – 27 квітня

Тактична рольова гра з покроковими боями, дія якої відбувається у фентезійному світі Зорія. Гравцю потрібно очолити команду з чотирьох героїв з унікальними навичками та здібностями. Кожен член команди робить свій внесок у битви.

Nuclear Blaze [PS4, XBOX ONE, Switch] – 28 квітня

2D-гра про гасіння пожеж з такими неприємностями, як руйнівні вибухи, стіни, що детонують, і спринклери. Гравцю в ролі пожежника потрібно пробитися через загадкову споруду та постаратися утримати полум’я під контролем.

Star Wars Jedi: Survivor [ПК, PS5, XBOX SERIES X | S] – 28 квітня

Гра Star Wars Jedi: Survivor є прямим продовженням Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 року. Сюжет розгортається за 5 років після подій Fallen Order. Головним персонажем знову став джедай Кел Кестіс, який шукає безпечний притулок далеко від досяжності Імперії.