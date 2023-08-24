Starlink прискорюється — SpaceX розпочала співпрацю з Cloudflare

SpaceX Ілона Маска співпрацює з Cloudflare для підвищення продуктивності свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, повідомляє The Information з посиланням на особу, яка безпосередньо знайома з проєктом.

Акції Cloudflare, яка надає послуги доставки контенту, підскочили на 7,2%.

Компанії працюють над тим, щоб розширити мережу мініцентрів обробки даних Starlink по всьому світу, що могло б допомогти їй забезпечити вищу швидкість мережі для своїх клієнтів.

Starlink – один зі зростаючої кількості виробників малих супутників, які зосереджені на наданні супутникового Інтернету, включно з Amazon.com, британською OneWeb і венчурною компанією Planet.

Фінансові умови партнерства не розголошуються.