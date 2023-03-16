Starlink запускає «глобальний» супутниковий інтернет за ціною $200 на місяць

Starlink продовжує розвивати свої послуги супутникового інтернету та запускає пакет, який надає «глобальне» підключення – на різних континентах та в різних країнах, де є покриття компанії.

Фактично компанія провела ребрендинг пропозиції Starlink RV, яка тепер називається Starlink Roam і пропонує деякі додаткові можливості. Тепер сервіс пропонується або з регіональним доступом за $150 на місяць, або для глобального використання (скрізь де сервіс доступний) за $200 на місяць.

Starlink пропонує передплату Starlink Roam як можливість для клієнтів використовувати Starlink у «місцях, де підключення було ненадійним або повністю недоступним». Підписку можна зупиняти та відновлювати у будь-який час. При цьому оплата стягуватиметься з кроком за один місяць.

Starlink now offers a global roaming option for customers traveling to locations where connectivity has been unreliable or completely unavailable → https://t.co/zQFh5qscts pic.twitter.com/CKpsWVeDx4 — SpaceX (@SpaceX) March 15, 2023

Як і у випадку з пакетом Starlink RV, користувачі можуть вибрати портативну антену за $599, або антену, призначену для використання в русі, вартістю $2500.

Нагадаємо, у лютому користувачі (у тому числі ті, що знаходяться за межами зони покриття Starlink) почали отримувати повідомлення про нову «послуги глобального роумінгу», хоча на той час не повідомлялося, що вона повністю замінить Starlink RV.

На сторінці найпоширеніших питань Starlink Roam говориться, що глобальний сервіс «можна замовити тільки» у країнах, вказаних на карті доступності Starlink. Однак неясно, чи буде сервіс доступний у країнах, де його заборонено використовувати. Компанія все ще очікує на схвалення регулюючих органів деяких країн, включаючи Індію, Пакистан і Камбоджу, а Ілон Маск сказав в інтерв’ю Financial Times, що уряд Китаю «явно заявив про своє несхвалення його недавнього розгортання Starlink».

Додамо, Starlink вже має план за $5000 на місяць для тих, хто хоче отримати доступ в інтернет в морі.

Джерело: The Verge