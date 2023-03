Starlink запускає «глобальний» супутниковий інтернет за ціною $200 на місяць

Starlink продовжує розвивати свої послуги супутникового інтернету та запускає пакет, який надає «глобальне» підключення – на різних континентах та в різних країнах, де є покриття компанії.

Фактично компанія провела ребрендинг пропозиції Starlink RV, яка тепер називається Starlink Roam і пропонує деякі додаткові можливості. Тепер сервіс пропонується або з регіональним доступом за $150 на місяць, або для глобального використання (скрізь де сервіс доступний) за $200 на місяць.

Starlink пропонує передплату Starlink Roam як можливість для клієнтів використовувати Starlink у «місцях, де підключення було ненадійним або повністю недоступним». Підписку можна зупиняти та відновлювати у будь-який час. При цьому оплата стягуватиметься з кроком за один місяць.

Starlink now offers a global roaming option for customers traveling to locations where connectivity has been unreliable or completely unavailable → https://t.co/zQFh5qscts pic.twitter.com/CKpsWVeDx4

