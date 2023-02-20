Starlink тестує сервіс Global Roaming – інтернет-доступ «практично з будь-якої точки світу» за $200 на місяць

У Starlink почали тестувати новий супутниковий інтернет-сервіс, який дозволить «підключатися практично з будь-якої точки світу». Цей сервіс називається «Глобальним роумінгом» (Global Roaming Service). Щоб скористатися ним, потрібно придбати комплект Starlink за $599, а вартість щомісячної абонплати становить $200.

Сервіс використовує «міжсупутникові канали зв’язку Starlink (також відомі як космічні лазери) для забезпечення зв’язку по всьому світу». Проте компанія попереджає, що сервіс може працювати з перебоями. У своєму повідомленні для користувачів Starlink зазначає, що вони можуть очікувати на «типову високошвидкісну послугу Starlink з малою затримкою, що переривається короткими періодами поганого зв’язку або взагалі без нього». Але згодом ситуація має «значно покращитись».

NEWS: Starlink is testing a new “Global Roaming Service” for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY — Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023

Виникає питання, як Starlink має намір виконати свою обіцянку надавати інтернет практично з будь-якого місця? Компанія все ще очікує схвалення регулюючих органів у різних країнах, включаючи Індію, Пакистан та Камбоджу. А в деяких країнах сервіс повністю недоступний. Разом з тим Starlink пропонує сервіс глобального роумінгу деяким користувачам за межами зони покриття компанії, наприклад, у Гренландії.

Судячи з опису, сервіс Global Roaming є розширеною версією тарифного плану Starlink RV вартістю $135, що дозволяє розмістити термінал на автомобілі та користуватися інтернетом під час поїздки. Цей тариф доступний лише в деяких регіонах, а сам інтернет-доступ не має пріоритету, як у випадку клієнтів у житлових будинках. Розширена послуга Portability за $25 на місяць на додаток до базового тарифу $110 дозволяє переміщувати супутникове обладнання у межах свого континенту. Судячи з опису, Global Roaming є можливістю використовувати інтернет під час менш обмежених подорожей світом, але й коштує цей сервіс дорожче.

Джерело: The Verge