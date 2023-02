Starlink тестує сервіс Global Roaming – інтернет-доступ «практично з будь-якої точки світу» за $200 на місяць

У Starlink почали тестувати новий супутниковий інтернет-сервіс, який дозволить «підключатися практично з будь-якої точки світу». Цей сервіс називається «Глобальним роумінгом» (Global Roaming Service). Щоб скористатися ним, потрібно придбати комплект Starlink за $599, а вартість щомісячної абонплати становить $200.

Сервіс використовує «міжсупутникові канали зв’язку Starlink (також відомі як космічні лазери) для забезпечення зв’язку по всьому світу». Проте компанія попереджає, що сервіс може працювати з перебоями. У своєму повідомленні для користувачів Starlink зазначає, що вони можуть очікувати на «типову високошвидкісну послугу Starlink з малою затримкою, що переривається короткими періодами поганого зв’язку або взагалі без нього». Але згодом ситуація має «значно покращитись».

NEWS: Starlink is testing a new “Global Roaming Service” for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY

— Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023