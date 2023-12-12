Стартап за підтримки ESA залучає фінансування для технології для страхування штучним інтелектом за даними погодних умов

Зміна клімату коштує дорого не лише нашій планеті, але й економіці. Для порівняння, з 1980 по 2022 рік країни-члени ЄС зазнали втрат активів на суму 650 млрд євро. Серед постраждалих секторів — страхова галузь, яка намагається пристосуватися до умов частих стихійних лих, тоді як збитки, пов’язані з кліматичними змінами, перевищують 100 млрд доларів (92,7 млрд євро) на рік.

Лондонська компанія BirdsEyeView за підтримки європейського космічного агентства ESA пропонує рішення. Страховий космічний стартап використовує супутникові дані для розробки страхових рішень на випадок несприятливих погодних умов і надає малим і середнім підприємствам доступ до погодних параметричних продуктів.

Зокрема, технологія RAPTOR використовує штучний інтелект і петабайти кліматичних даних для автоматизації ручних процесів андерайтингу та пропонує доступ до аналітики та моделей Nat Cat (природні катастрофи) на етапі формування цінової пропозиції. Таким чином, вона забезпечує більш ефективний і точний процес відбору та управління ризиками, передає The Next Web.

За словами Альберта Доу, технічного директора стартапу, RAPTOR з’явився завдяки «переосмисленню робочого процесу андеррайтера» та зосередженню на тому, як технології та дані можуть покращити цей процес.

Інтегруючи ці інструменти в комплексне програмне рішення, ми даємо змогу андерайтерам зосередитися на застосуванні свого досвіду в оцінці ризиків.

Наразі BirdsEyeView залучив семизначну суму в рамках нового інвестиційного раунду під керівництвом Європейського космічного агентства (ESA).