Стартували передзамовлення Red Dead Redemption для ПК — ціна гри 2199₴

Компанія Rockstar Games розпочала передзамовлення ПК-версії гри Red Dead Redemption. Реліз заплановано на 29 жовтня 2024 року.

Гравці зможуть придбати гру в цифрових магазинах Steam, Epic Games Store та Rockstar Games Store. У портовану версію Red Dead Redemption входять усі одиночні режими, самостійне доповнення Undead Nightmare, а також додатковий вміст із видання Game of the Year Edition.

Red Dead Redemption підтримуватиме роздільну здатність до 4K та частоту кадрів до 144 fps. Гра також оптимізована для ultrawide-моніторів. Користувачі зможуть скористатися технологіями масштабування зображення NVIDIA DLSS 3.7 та AMD FSR 3.0.

У рекомендованих системних вимогах до гри відеокарти Nvidia RTX 2070 / AMD RX 5700 XT, у мінімальних — Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360.

До речі, ціна на стандартне видання Red Dead Redemption 2 зросла до 2599₴. Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition усе ще коштує 1499₴.