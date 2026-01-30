tradfi
Стартували зйомки фільму "Джон Рембо": приквелу до фільмів зі Сталлоне із новим актором (перший постер)

Маргарита Юзяк

Офіційно стартували зйомки фільму “Джон Рембо”, приквелу культової серії бойовиків. Разом із початком виробництва показали й перший постер.


Події стрічки розгортаються до “Першої крові” 1982 року і розповідають про ранній період життя Джона Рембо. Головну роль у фільмі виконує Ной Сентінео (“Вуличний боєць”), який замінить знайомий образ Рембо у виконанні Сильвестра Сталлоне, попри божевільні плани оригінального актора. Історію присвятять тому, як формувався герой та подіям, що передували його появі у першому фільмі.

Зйомки тривають у Таїланді, зокрема в Бангкоку, Крабі, Пханг Нга та Канчанабурі. Режисером став Ялмарі Геландер, відомий за фільмом “Безсмертний”. Разом із Сентінео у стрічці знімаються Яо (“Грішники”), Джейсон Тобін (“Тисяча ударів”), Квінсі Ісайа (“Час перемагати: Піднесення династії Лейкерс”), Джефферсон Уайт (“Єллоустоун”) і Тайме Таптімтонг (“Білий лотос”).

“Цей фільм дозволить і новим глядачам, і давнім фанатам побачити витоки персонажа та його принципи, а також масштабні екшн-сцени у баченні Джалмарі”, — пояснює концепцію президент Lionsgate Motion Picture Group Ерін Вестерман.

Постер “Джон Рембо”

Постер “Джон Рембо”

Сценарій написали Рорі Гейнс і Сохраб Ноширвані. Продюсерами проєкту виступають Кевін Кінг Темплтон, Лес Велдон, Джонатан Юнгер, Майкл Діско та Анджела Руссо-Отстот. Серед виконавчих продюсерів — Ентоні та Джо Руссо. Дистрибуцією фільму займається Lionsgate.

Оригінальна “Перша кров” вийшла у 1982 році, зібрала $125 млн у прокаті та поклала початок одній із найвідоміших франшиз бойовиків. Наразі дати прем’єри “Джон Рембо” немає.


Джерело: Variety, Hollywood Reporter

