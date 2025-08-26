Новини Кіно 26.08.2025 comment views icon

Перший погляд на "нового Рембо" Ноя Сентінео з залаштунків фільму "Вуличний боєць"

Катерина Даньшина

Сильвестр Сталлоне в ролі Рембо і Ной Сентінео, який зіграє його юну версію в приквелі. Фото: кадри з фільму "Рембо", Instagram

Ной Сентінео поділився знімком своєї оновленої статури для фільму “Вуличний боєць” і ролі Кена Мастерса. Разом з тим, ми фактично отримуємо перший погляд на “нового Рембо”, оскільки саме цей актор замінить Сильвестра Сталлоне в майбутньому приквелі.

На знімку Ной демонструє свій суттєво видозмінений зовнішній вигляд з підкачаною фігурою і білявим волоссям, що відповідає образу Кена Мастерса — другого за популярністю персонажа в серії файтингів Street Fighter, якого вперше представили у 1987 році як варіацію Рю.

Сентінео раніше знявся в серіалах “Всім хлопцям, яких я любила раніше” та “Шантаж”, а в майбутньому, окрім головної ролі в фільмі “Вуличний боєць”, також виступить як “юна заміна” Сильвестру Сталлоне у приквелі про В’єтнам з передісторією Джона Рембо. Очікується, що знімання стартують в Таїланді на початку 2026 року, але, як бачимо, Ной вже цілком готовий до роботи.

Фільм “Вуличний боєць” — це чергова екранізація популярної файтингової франшизи Street Fighter від Capcom, яка, окрім Сентінео, залучила на ролі:

  • Репера 50 Cent (Балрог)
  • Коді Роудса (Гайл)
  • Джейсона Момоа (Бланка)
  • Ендрю Шульца (Ден)
  • Романа Рейнса (Акума)
  • Ендрю Кодзі (Рю)
  • Калліну Лян (Чун-Лі)
  • Девіда Дастмалчяна (М. Байсон)
  • Хірукі Гото (Е. Хонда)
  • Орвілла Пек (Вега)
  • Від’юта Джаммвала (Дхалсім)

Раніше власним, але дещо “тіньовим” першим поглядом на Гайла поділився рестлер Коді Роудс.

Кітао Сакура (“Покручений метал”) взяв на себе режисерські обов’язки після того, як Денні та Майкл Філіппу залишили проєкт у 2024 році. Сценарій написав Далан Массон, який виступав співавтором “Капітан Америка: Чудесний новий світ”.

Зйомки фільму “Вуличний боєць” розпочалися в Австралії 18 серпня. Раніше передбачалось, що екранізація вийде 20 березня 2026 року, однак реліз перенесли без оголошення нової дати.

