Сильвестр Сталлоне вигадав "божевільний план" зіграти 18-річного Рембо у приквелі з омолодженням від ШІ

Сильвестр Сталлоне в ролі Рембо у фільмі "Перша кров"

79-річний Сильвестр Сталлоне хотів самостійно зіграти юного Рембо у приквелі до “Першої крові” з використанням технології омолодження на екрані.

У подкасті The ​​Playlist (через Games Radar) актор розповів як подав ідею, через яку продюсери подумали, що “він збожеволів”.

“Штучний інтелект досить просунутий, щоб пройти через Сайгон і показати його у віці 18 років. Фактично використати той самий образ”, — каже Сталлоне, зазначаючи, що події фільму мали б відбуватись за 10 років до подій оригіналу 1982-го. “Тож це не таке вже й велике перебільшення”.

Фільм “Перша кров” Теда Кочеффа заснований на однойменній книзі Девіда Моррелла та побудований на проблемі адаптації ветерана В’єтнамської війни в американському суспільстві. Загалом в межах франшизи вийшло п’ять фільмів, які зібрали понад $800 млн у світовому прокаті — в усіх Сталлоне зіграв головну роль.

Приквел з попередньою назвою “Джон Рембо” представить історію походження персонажа й охопить події під час війни у В’єтнамі, залучивши нового актора — Ноя Сентінео, який раніше знявся в серіалах “Всім хлопцям, яких я любила раніше” та “Шантаж”, а в майбутньому має зіграти в екранізації Street Fighter від Legendary. Коли Сталлоне запитали, з якими труднощами може зіткнутися актор у ролі нового “зеленого берета”, той відповів:

“Це дуже і дуже складно. Він може створити чудову роботу, але — я пройшов через це з Картером — усім подобається перший фільм, а потім ти постійно борешся з упередженням”.

Зрежисує “Джона Рембо” Ялмарі Хеландер (військовий трилер “Безсмертний”, 2022), а сценарій пишуть Рорі Гейнс і Сохраб Ноширвані (серіал “Шпигун серед друзів”, 2022). Очікується, що знімання стартують в Таїланді на початку 2026 року.