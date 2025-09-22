Новини Кіно 22.09.2025 comment views icon

Сильвестр Сталлоне вигадав "божевільний план" зіграти 18-річного Рембо у приквелі з омолодженням від ШІ

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — і це не Раян Ґослінґ
Сильвестр Сталлоне в ролі Рембо у фільмі "Перша кров"

79-річний Сильвестр Сталлоне хотів самостійно зіграти юного Рембо у приквелі до “Першої крові” з використанням технології омолодження на екрані.

У подкасті The ​​Playlist (через Games Radar) актор розповів як подав ідею, через яку продюсери подумали, що “він збожеволів”.

“Штучний інтелект досить просунутий, щоб пройти через Сайгон і показати його у віці 18 років. Фактично використати той самий образ”, — каже Сталлоне, зазначаючи, що події фільму мали б відбуватись за 10 років до подій оригіналу 1982-го. “Тож це не таке вже й велике перебільшення”.

Фільм “Перша кров” Теда Кочеффа заснований на однойменній книзі Девіда Моррелла та побудований на проблемі адаптації ветерана В’єтнамської війни в американському суспільстві. Загалом в межах франшизи вийшло п’ять фільмів, які зібрали понад $800 млн у світовому прокаті — в усіх Сталлоне зіграв головну роль.

Перший погляд на "нового Рембо" Ноя Сентінео з залаштунків фільму "Вуличний боєць"
Сильвестр Сталлоне в ролі Рембо і Ной Сентінео, який зіграє його юну версію в приквелі. Фото: кадри з фільму “Рембо”, Instagram

Приквел з попередньою назвою “Джон Рембо” представить історію походження персонажа й охопить події під час війни у В’єтнамі, залучивши нового актора — Ноя Сентінео, який раніше знявся в серіалах “Всім хлопцям, яких я любила раніше” та “Шантаж”, а в майбутньому має зіграти в екранізації Street Fighter від Legendary. Коли Сталлоне запитали, з якими труднощами може зіткнутися актор у ролі нового “зеленого берета”, той відповів:

“Це дуже і дуже складно. Він може створити чудову роботу, але — я пройшов через це з Картером — усім подобається перший фільм, а потім ти постійно борешся з упередженням”.

Зрежисує “Джона Рембо” Ялмарі Хеландер (військовий трилер “Безсмертний”, 2022), а сценарій пишуть Рорі Гейнс і Сохраб Ноширвані (серіал “Шпигун серед друзів”, 2022). Очікується, що знімання стартують в Таїланді на початку 2026 року.

Перший погляд на “нового Рембо” Ноя Сентінео з залаштунків фільму “Вуличний боєць”

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Божевільний фільм": Стівен Спілберг тричі переглянув нову комедію з Ді Капріо, яку прозвали "фаворитом Оскара"
Детектив жахів «Зброя» стартував зі 100% на Rotten Tomatoes, але є нюанс
Ім'я Алана Тьюдіка видалили з фільму "Я, робот" після тестових показів — глядачі вподобали його більше за Вілла Сміта
Перший погляд на Коді Роудса у фільмі "Вуличний боєць" — Гайл, його тінь та фірмова зачіска
"Нас обох нудило": Софі Тернер розповіла про "огидну" інтимну сцену з "братом по Грі престолів" в новому горорі
«Фантастична четвірка» покаже альтернативних Ріда Річардса і команду з невиданого фільму 1990-х років
Перший погляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — беземоційний воїн з порожніми очима
Квентін Тарантіно назвав трійку своїх найкращих фільмів — і "один, для якого він народився"
Рідлі Скотт про нові проєкти: "Гладіатор 3" у роботі, ще один "Чужий" — буде, якщо "з'явиться ідея"
Глядачів фільму "Довга хода" змусять йти зі швидкістю 3 милі на годину на бігових доріжках
Дедпул проти Доктора Дума? Раян Рейнольдс натякнув на роль у "Месники: Судний день" загадковим лого
Скасований "Зоряний шлях" від Квентіна Тарантіно мав "божевільний" сюжет про гангстерську Землю 1930-х років
Фільм жахів "Зброя" може отримати приквел про тітку Гледіс, — THR
Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить
Перші кадри фентезі "100 ночей Геро" за графічним романом Ізабель Грінберг із "сучасною" Шехерезадою
"Пірати Карибського моря 6": Джонні Депп повторить роль Джека Горобця за однієї умови
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — і це не Раян Ґослінґ
Фільм жахів "Зброя" знищив "Фантастичну четвірку" на старті прокату в 2,5 рази більшою касою
Перший погляд на "нового Рембо" Ноя Сентінео з залаштунків фільму "Вуличний боєць"
Фентезі-бойовик "Руда Соня" отримав 55% на Rotten Tomatoes — вдвічі вищий рейтинг, ніж в "оригіналу" 1980-х років
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати