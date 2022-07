Стартував онлайн-курс з історії України Be Brave Like Ukraine

В Україні стартував онлайн-курс Be Brave Like Ukraine про те, як формувалася українська ідентичність та сміливість. Це частина міжнародної рекламної кампанії Bravery to be Ukraine. Завдяки коротким урокам про культуру, географію, історію, бізнес автори ілюструють формування нашої держави та відповідають на питання: «Як бути сміливими, мов Україна?»

«Українців у світі вже знають як націю хоробрих людей. Людей, що голіруч зупиняють танки та продовжують наближати перемогу під загрозою смерті. Зараз люди асоціюють нас зі сміливістю, але вони не знають, що наша нація була такою завжди. Від Київської Русі до Запорізької Січі. Від дисидентського руху до Революції Гідності. Онлайн-курс Be Brave Like Ukraine — це чудова можливість дізнатися більше про нашу націю», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Курс розробили онлайн-університет Choice31 (є частиною Netpeak Group) у співпраці з Мінцифрою та експертами з історії, культури, теології, бізнесу й політології. Консультантами проєкту стала команда креативного агентства Banda.

«Після 24 лютого ми у Choice31 вирішили зробити для людей те, що вміємо найкраще, — надавати якісну освіту. Ми бачили, як люди втрачають роботу, своє звичне життя та будують усе спочатку. Ми бачимо героїзм українського народу, який готовий віддати життя за свою свободу. Це все — українська сміливість, якою ми вирішили поділитися з усім світом завдяки інтерактивному курсу», — розповідає Євгенія Глізер, СЕО Choice31.

З початком повномасштабної війни люди в усьому світі почали проявляти дедалі більший інтерес до України та її історії. Такі тенденції спостерігаються і безпосередньо серед українців: вони прагнуть закрити «білі плями» у знаннях про свою державу. Саме тому курс доступний двома мовами — англійською та українською.

«У протидії кремлівській агресії є три фронти: фізичний (власне, буквальний фронт), економічний та інформаційний. Наш проєкт створений для інформаційного фронту — людина, яка пройде цей курс, вже ніколи не піддасться впливу імперської пропаганди з їхніми наративами, які знецінюють Україну», — зазначив Артем Бородатюк, засновник групи компаній Netpeak Group.

Пройти курс та поділитися ним зі своїми знайомими в інших країнах можна за посиланням: https://howtobe.brave.ua/.