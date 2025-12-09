Steam Machine насправді має HDMI 2.1, але він заблокований через політику HDMI Forum

Steam Machine / Valve

Valve намагається переконати розробників інтерфейсу, HDMI Forum, дозволити підтримку HDMI 2.1 з відкритим кодом в Linux та на Steam Machine.

Наразі SteamOS має обмеження щодо використання HDMI 2.1, і Valve намагається їх подолати. Версія HDMI 2.0 в оприлюднених специфікаціях Steam Machine розчарувала багатьох, але як розповіла Valve для Ars Technica, насправді апаратна підтримка HDMI 2.1 присутня в пристрої, але не реалізована програмно. Компанія навіть не могла протестувати роз’єм на власній операційній системі без порушення прав власності — компанії довелося робити це у Windows.

Минулого року консорціум HDMI Forum, який керує офіційними специфікаціями HDMI офіційно заблокував будь-яку реалізацію HDMI 2.1 з відкритим кодом. На початку 2024 року AMD запропонувала включити ключові можливості HDMI 2.1, такі як 4K / 120 Гц та 5K /240 Гц, у свій графічний драйвер з відкритим кодом для Linux, AMDGPU, однак швидко отримала відмову. Це означає, що відкриті драйвери AMD, котрі використовує SteamOS, не можуть повністю реалізувати певні функції оновленого стандарту.

Що означає використання HDMI 2.0? Стандарт обмежує роздільну здатність на рівні 4K / 60 Гц, але Valve вдалося добитися 4K / 120 Гц, зазначених у характеристиках, за допомогою методу Chroma Subsampling. Ніщо не дається даром, і використання “підсемплінгу” означає кодування відео з меншою кількістю колірних даних. Фактично це означає, що рівні чорного та білого зберігаються, але зменшується кількість кольорів. Метод зберігає більшу частину якості зображення, водночас зменшуючи розмір потоку, що полегшує його передачу. Але ж початкова якість зображення все одно втрачається.

Згідно з більшістю відгуків, зменшення кольорової інформації з Chroma Subsampling може помітно вплинути на якість. Найкращим виходом для систем на Linux залишається використання DisplayPort 1.4, який є на Steam Machine та підтримує навіть більшу пропускну здатність, ніж HDMI 2.1. Valve повідомляє, що “працює над тим, щоб спробувати усунути ці проблеми”.

Джерела: Ars Technica, TechPowerUp, Cable Matters