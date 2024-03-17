Спільний роз’єм DisplayPort та HDMI: у прототипі Steam Machine це зробили ще 11 років тому

Один із перших прототипів Steam Machine, міні-ПК Xi3 Piston, був детально оглянутий на YouTube-каналі Bringus Studios. Цей ПК 2013 року працює під управлінням Windows замість операційної системи SteamOS на базі Linux. Згідно з тестами Bringus Studios ПК, який Xi3 пізніше випустив під назвою Piston, має посередню продуктивність в іграх, і навіть у свій час він не був дуже швидким.

Xi3 Piston має процесор AMD Trinity та 8 ГБ оперативної пам’яті. Цей чип має назву R-464L, але насправді це аналог AMD A10-4600M 2012 року. Але найцікавішу деталь комп’ютера можна побачити не зсередини, а зовні. Це суміщений роз’єм DisplayPort та HDMI.

Отже, після відео про Xi3 Piston від Bringus Studios, колишній співробітник Xi3 звернувся до команди на Discord та пояснив призначення порту DP із підтримкою сигналу HDMI (повної сумісності контактів все ж нема). Експериментатори міняли налаштування HDMI або DisplayPort в BIOS, проте співробітник каже, що параметр BIOS за замовчанням автоматично має визначати, який пристрій під’єднаний.

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Сайт PC Watch ближче придивився до роз’єму: він виявився моделлю REGO Electronics HDMI/DisplayPort 2-in-1. Він використовує нестандартний 21-й контакт. Коли він вільний, з’єднання працює як HDMI, тоді як DisplayPort фактично закриває цей контакт, та вмикає цим власний протокол. Штекери HDMI та DP чудово працюють із цим конкретним портом та щільно прилягають, наче «рідні».

Звичайні роз’єми HDMI та DP відверто фізично несумісні фізично. Додатковий контакт та усунення деяких частин оригінального роз’єму допомогло створити DisplayPort, який добре приймає штекер HDMI. З урахуванням сучасного статус-кво відеокарт, котрі, як правило, мають 3 роз’єми DP та один HDMI та моніторів, серед яких по факту переважають HDMI, виробники материнських плат та відеоадаптерів могли скористатися цим 13-річним досвідом.

Джерело: Tom’s Hardware

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