HDMI Forum не дозволив AMD відкрити код драйвера HDMI 2.1

HDMI Forum — ліцензійна група, яка контролює стандарт HDMI, повідомила AMD, що вона не дозволяє реалізацію специфікації HDMI 2.1 (або HDMI 2.1+) з відкритим вихідним кодом, блокуючи такі інструменти, як AMD’s FreeSync, від роботи через HDMI-з’єднання з такими комбінаціями роздільної здатності/частоти, як 4K при 120 Гц або 5K при 240 Гц.

Це може стати проблемою користувачів Linux щодо отримання зображення найвищої роздільної здатності на дисплей з найвищою частотою кадрів, принаймні коли мова про з’єднання через HDMI.

У січні 2021 року Linux-блог Phoronix зазначив, що HDMI Forum не пропонує публічного доступу до специфікації HDMI 2.1. Алекс Дойчер, інженер AMD, який тривалий час брав участь у розробці пропозицій компанії з відкритим вихідним кодом, підтримував відповідну тему щонайменше два роки, і зараз повідомив про негативний результат, передає ArsTechnica.

У лютому 2023 року Дойчер повідомив, що «працює з нашою юридичною командою [AMD], щоб з’ясувати, що ми можемо зробити, дотримуючись при цьому наших зобов’язань перед HDMI Forum». Через два місяці він повідомив, що AMD запустила «основну функціональність, тепер ми повинні пройти через кожну функцію з юридичним відділом і визначити, чи можемо ми розкрити їх, не порушуючи при цьому наших зобов’язань». Літо та осінь 2023 року минули, а юридична експертиза все ще тривала, і в жовтні рішення було «в руках HDMI Forum».

Тепер Дойчер запропонував поточну резолюцію:

HDMI Forum, на жаль, відхилив нашу пропозицію. Наразі реалізація HDMI 2.1 з відкритим вихідним кодом неможлива без порушення вимог HDMI Forum.

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