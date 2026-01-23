Steam транслює звіт про ваші дії друзям навіть у режимах "Офлайн" та "Невидимий”

Steam

У Steam, схоже, не все так прозоро з режимами “Офлайн” та “Невидимий”. Користувач стверджує, що платформа приховування вашої активності лише візуальний ефект.

В анонімному блозі користувач під ніком Xmrcat пише, що Steam через сервер продовжує транслювати, коли ви онлайн або офлайн. За словами автора, навіть попри налаштування приватності диспетчер підключень все одно передає системні сигнали про активність у реальному часі.

Клієнт Steam щоразу надсилає друзям “сирі” Unix‑позначки часу при вході чи виході користувача. Немає різниця, якщо профіль прихований або статус встановлено як “Невидимий”, бо ці дані все одно передаються. Єдине, що вони просто напряму не відображаються в інтерфейсі.

Більшість користувачів не помічають “підводних каменів”. Однак технічно підковані люди можуть перехоплювати дані, хоча для чого саме інше питання. У блозі пишуть, що аналіз protobuf‑повідомлень ClientPersonaState дозволяє зрозуміти графік активності. Фактично це такі технічні пакети даних, які фіксують всі зміни статусу користувача: коли людина заходить у Steam, виходить, як часто грає і в який час доби.

Для всього цього не потрібен доступ до акаунта, достатньо бути в друзях. Для користувачів Steam нормально і звично додавати незнайомців у друзі, наприклад після спільної гри, що створює потенційні ризики.

“Я надіслав це Valve на HackerOne. Я показав їм, що можу відновити щоденний графік активності користувача, навіть якщо він залишався “невидимим” протягом кількох тижнів” — написав Xmrcat.

На момент публікації Valve не коментувала ситуацію і не пояснила, чи вважає таку роботу клієнта нормальною або пізніше випустить оновлення.

Джерело: Toms Hardware, All Tech Nerd