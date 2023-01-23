Сторонні стіки Gulikit розв’язали проблему «дрифту» на Nintendo Switch — за шість років виробник так і не впорався з нею

Власники Nintendo Switch добре знайомі з проблемою, яка отримала назву “Дрифт Joy-Con”. Вона виявляється у появі дратівливих помилкових натискань, навіть коли ви не торкаєтеся джойстиків. Цей “недуг” спостерігається з моменту виходу Switch і досі не був повністю усунений виробником. Компанія Gulikit створила набір замінників джойстика Switch, обіцяючи раз і назавжди покінчити з несправністю.

У новій моделі з OLED-екраном, за заявою Nintendo, було внесено деякі покращення, проте і вони не забезпечують стійкість до «дрифту». Можна здати Switch у ремонт або купити нові контролери, але неприємний ефект через деякий час може проявитися знову.

На відміну від ваших стандартних Nintendo Joy-Con, джойстики Gulikit використовують датчики Холла для запобігання дрейфу – ця технологія використовувалася ще в контролерах Sega Saturn 3D і Dreamcast 90-х років. Також як детектор натискань в джойстиках служать магніти, що означає, що жоден з компонентів не треться один про одного і не зношується, як це відбувається в механічних Joy-Cons.

Головна причина дрейфу Joy-Con полягає у використанні потенціометрів. Вони з часом зношується, що призводить до неправильних показань, через які ваш контролер здається одержимим. У 2021 році виконавчий директор Nintendo Ко Сіота порівняв проблему з автомобільними шинами, які «зношуються в міру руху автомобіля, оскільки при обертанні вони постійно труться об землю».

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Стики Gulikit, які доступні на Amazon за $29,70, за заявою компанії, повинні покласти край проблемі. Звичайно, вам доведеться встановити змінні джойстики самостійно, але це відео iFixit допоможе розібрати Joy-Con.

Джойстики Gulikit поставляються з викруткою, гвинтами, пінцетом і пластиковим важелем. Також у Gulikit є змінні джойстики для Steam Deck та повноцінний контролер KingKong 2 Pro з датчиками Холла.

Користувачі Amazon залишили про набір переважно позитивні відгуки. Але деякі відзначають, що після заміни контролерів виникає невеликий проміжок, через які можуть проникати дрібні частинки. Само собою, встановлення сторонніх стиків веде до втрати гарантії на Switch.

Викликає здивування, що подібна настирлива проблема за стільки років не була вирішена Nintendo. Це багато говорить про ставлення компанії до користувачів. Було б цікаво дізнатися із коментарів реальних власників Switch, наскільки часто і серйозно проявляється дрейф стиків.

Джерело: The Verge