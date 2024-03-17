Суперкомп’ютери NASA застарілі та майже не використовують відеокарт — офіційний звіт

NASA працює з передовими світовими технологіями та робить важливі для людства відкриття Однак, згідно зі спеціальним звітом Управління генерального інспектора NASA, Суперкомп’ютери NASA застарілі та недостатні для виконання поставлених завдань, що призводить до затримок місії. Суперкомп’ютери NASA все ще покладаються в основному на CPU.

Наразі NASA має п’ять обчислювальних систем високого класу, розташованих на об’єкті Advanced Supercomputing (NAS) в Еймсі, штат Каліфорнія, та Центрі моделювання клімату NASA (NCCS) у Годдарді, штат Мериленд. До списку входять комп’ютери Aitken (13,12 PFLOPS, призначений для підтримки місячної програми Artemis), Electra (8,32 PFLOPS), Discover (8,1 PFLOPS, використовується для моделювання клімату та погоди), Pleiades (7,09 PFLOPS, для моделювання клімату, астрофізичних досліджень та аерокосмічного моделювання), а також Endeavour (154,8 TFLOPS).

Ці машини майже повністю використовують застарілі процесорні ядра. Наприклад, усі суперкомп’ютери NAS використовують понад 18 000 процесорів та лише 48 відеокарт, а NCSS використовує ще менше графічних процесорів.

«Офіційні особи висловили численні занепокоєння щодо цього спостереження, заявивши, що нездатність NASA модернізувати системи можна пояснити різними факторами, такими як проблеми з ланцюгом постачання, вимоги до сучасних обчислювальних мов (кодування) та дефіцит кваліфікованого персоналу, необхідного для впровадження нових технологій. Зрештою, нездатність модернізувати поточну інфраструктуру HEC безпосередньо вплине на можливість Агентства досягати своїх розвідувальних, наукових та дослідницьких цілей “, — йдеться у звіті.

Аудит, проведений Управлінням генерального інспектора NASA, також виявив, що діяльність обчислювальних засобів агентства не управляється централізовано, що призводить до неефективності та відсутності узгодженої стратегії використання ресурсів локальних обчислень проти хмарних.

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Невизначеність призвела до вагань у використанні хмарних ресурсів через невідомі практики планування або передбачувані вищі витрати. Деякі місії вдаються до придбання їхньої інфраструктури, щоб уникнути очікування доступу до основних суперкомп’ютерних ресурсів, які значною мірою перевантажені, оскільки вони не покладаються на новітні технології.

Крім того, аудит виявив, що засоби контролю безпеки для інфраструктури обчислень часто обходяться або не впроваджуються, що збільшує ризик кібератак. У звіті йдеться про те, що перехід на графічні процесори та модернізація коду є важливими для задоволення поточних та майбутніх потреб NASA. Графічні процесори пропонують значно вищі обчислювальні можливості для робочих навантажень, що включають паралельну обробку, яка дуже поширена в науковому моделюванні.

Джерело: Tom`s Hardware

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