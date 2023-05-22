Новий рейтинг суперкомп’ютерів Top500 — Frontier досі лідер і тотальна перевага AMD над Intel

Оновлений список Top 500 найпродуктивніших суперкомп’ютерів у світі демонструє подальше посилення AMD. Наразі вже 121 система оснащена процесорами AMD, що на 29% більше у порівнянні з минулим роком. Крім того, AMD продовжує утримувати перше місце в Top 500 з суперкомп’ютером Frontier, а система тестування та розробки, заснована на тій же архітектурі, продовжує займати друге місце за показниками енергоефективності в списку Green 500. Загалом AMD забезпечує роботу 7 з 10 найкращих систем списку Green 500.

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Frontier на базі платформи AMD залишається єдиним повністю сертифікованим суперкомп’ютером екзафлопсного класу на планеті. Система Aurora на базі Intel з продуктивністю на рівні 2 екзафлопс досі не представила результатів тестів після кількох років затримок. Водночас Frontier тепер повністю функціонує і використовується дослідниками у багатьох наукових завданнях.

При цьому Frontier поступово модернізується та нарощує продуктивність. Система увійшла до списку Top 500 у червні 2022 року з продуктивністю 1,02 екзафлопс, але тепер вона наростила продуктивність на 17% до 1,194 екзафлопс. Це вражаюче збільшення, враховуючи, що кількість обчислювальних ядер залишилася на тому ж рівні 8 699 904, що і на момент дебюту. Підвищення продуктивності вдалося досягти шляхом оптимізації та налаштування. При цьому приріст продуктивності на 92 петафлопса – це така ж обчислювальна потужність, як у системи Perlmutter, що займає восьме місце в Top 500.

Frontier також займає перше місце у світі в тесті HLP-MxP, що вимірює продуктивність HPC та ШІ в робочих навантаженнях змішаної точності, з результатом 9,95 екзафлопс. І ще Frontier займає друге місце у тесті HPCG, який більше орієнтований на продуктивність на рівні системи з 14,05 HPCG-Pflops.

До успіхів AMD можна записати не лише найпотужніший суперкомп’ютер. Загалом, 4 системи із 10 лідерів засновані на платформі AMD. Водночас на Intel та IBM припадає по 2 системи серед першої десятки. AMD також забезпечує роботу 12 із 20 найшвидших систем у світі.

Процесори Intel, як і раніше, домінують у списку Top 500. Проте AMD продовжує збільшувати свою частку: за останній рік 21 з 44 нових систем, представлених у списку, побудовані на основі чипів AMD.

Джерело: tomshardware