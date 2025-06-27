Жителі Данії отримають авторське право на тіло, голос та обличчя для захисту від ШІ

Данія планує запровадити перші в Європі правила, які мають захистити громадян від ШІ-дипфейків і надати їм авторське право на власне тіло, голос та риси обличчя.
Відповідні зміни внесуть у закон про авторське право, повідомляє The Guardian. Таким чином, люди можуть вимагати видалення контенту, створеного штучним інтелектом, який використовує їхню подобу без згоди, та вимагати компенсації у суді.
Уряд стверджує, що змінені закони надішлють «однозначний сигнал» компаніям, що займаються штучним інтелектом:
«Якщо платформи не дотримуються правил, ми готові вжити додаткових заходів», — каже міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.
У випадку порушень компанії можуть бути оштрафовані, а далі їхні справи розглядатиме Європейська комісія. Енгель-Шмідт уточнив, що оновлені правила не поширюватимуться на пародії чи сатиру.
З поширенням інструментів ШІ кількість дипфейків в інтернеті зросла в рази: навіть найпростіші інструменти неодноразово вводили людей в оману напередодні виборів у США чи в контексті війни в Україні; а чимало відомих людей стикалися з власним шахрайськими зображеннями (згадайте фейкового коханця Ілона Маска, який виманив гроші у жінки чи порно-діпфейки Тейлор Свіфт). Цікаво, що з виходом нейромережі VEO, яка генерує реалістичні відео, дійшло до того, що зумери в TikTok почали видавати себе ШІ, щоб зібрати мільйонні перегляди.
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