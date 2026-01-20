Світовий рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 години

Електромобільний ринок поступово відходить від суперечок про найбільші батареї чи найефектніші екрани. У Китаї виробники переходять до жорсткішого критерію — витривалості. У межах нового випробування електроседан Xiaomi SU7 Max нового покоління виїхав на швидкісну трасу, щоб перевірити, яку відстань здатен подолати за одну добу безперервного руху та заряджання. За 24 години автомобіль проїхав 4264 км.

Це новий світовий рекорд серед серійних електромобілів у цьому форматі тесту. Для розуміння масштабу: це майже дистанція між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом, або відстань від Києва до західних регіонів Китаю — і все це за одну добу. Попередній рекорд належав Xpeng Next P7, який у 2025 році подолав 3961 км. SU7 Max також випередив преміальні моделі: Porsche Taycan (3425 км) і Mercedes-Benz CLA нового покоління (3717 км) у подібних випробуваннях.

Тест провели на овальному треку довжиною 7,8 км у місті Яньчен. Упродовж усіх 24 годин SU7 Max підтримував швидкість до 240 км/год. Генеральний директор Xiaomi Lei Jun описав випробування фразою: “це як бігти марафон зі швидкістю спринту”. Такий режим створює екстремальні теплові навантаження на електродвигуни й батарею, що зазвичай призводить до зниження продуктивності електрокарів.

Щоб упоратися з перегрівом, SU7 Max отримав спеціалізовану систему термокерування — таку саму, як у спортивній версії SU7 Ultra. Вона підтримує оптимальну температуру батареї місткістю 101,7 кВт·год, що дозволяє тримати високі швидкості та приймати надшвидкі зарядки. Під час тесту автомобіль неодноразово зупинявся для підзарядки, але завдяки 897-вольтовій архітектурі додавав 670 км запасу ходу лише за 15 хвилин.

Ключову роль зіграло й апаратне оснащення. Xiaomi SU7 Max 2026 модельного року отримав електромотори V6s Plus з обертами до 22 тис. об/хв, що забезпечує максимальну швидкість 265 км/год. У повсякденному режимі автомобіль пропонує запас ходу 835 км на одному заряді. Силова установка розвиває 495 кВт потужності (приблизно 673 к.с.) і 838 Н·м крутного моменту.

Великий акцент зробили й на безпеці. Седан має посилений кузов, інтегровану антиопрокидальну конструкцію та дев’ять подушок безпеки. За габаритами це повноцінний сімейний автомобіль: 4997 мм у довжину, 1963 мм у ширину, 1440 мм у висоту, з колісною базою 3000 мм, що забезпечує просторий салон.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Xiaomi швидко нарощує присутність на ринку електромобілів. У 2025 році компанія поставила понад 411 тис. авто. Офіційний запуск нового покоління Xiaomi SU7 Max запланований на квітень 2026 року. Попередні замовлення вже відкриті, а ціна становить 309,9 тис. юанів (близько €37960).

Джерело: arenaev