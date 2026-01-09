Новини Авто 09.01.2026 comment views icon

Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
Оновлений Xiaomi SU7 отримав потужніші мотори, LiDAR і швидшу зарядку

Xiaomi вкотре демонструє, наскільки швидко розвивається ринок електромобілів. Компанія відкрила передзамовлення на оновлену версію електроседана SU7, яка отримала помітні технічні зміни. Повноцінний запуск моделі запланований на квітень 2026 року, але залишити заявку можна вже зараз.

Найважливіші зміни торкнулися силової установки. Усі версії Xiaomi SU7 тепер оснащують новими електромоторами V6s Plus. Потужність Standard і Pro зросла з 299 до 320 к.с., а флагманський SU7 Max тепер видає 690 к.с.

Електричну архітектуру також суттєво оновили. Версії Standard і Pro перейшли з 400-вольтової системи на платформу 752 В, що значно пришвидшило заряджання. SU7 Max отримав ще потужнішу 897-вольтову систему й здатен поповнити запас ходу на 670 км лише за 15 хвилин.

За запасом ходу лідирує версія Pro, вона забезпечує 902 км автономності за циклом CLTC. Standard проїжджає до 720 км, а SU7 Max — 835 км завдяки більшій батареї.

Щоб впоратися зі збільшеною потужністю, Xiaomi встановила ширші задні шини — 265 мм. Крім того, версія Pro тепер отримала двокамерну пневмопідвіску, яка раніше була доступна лише для Max.

Серйозно підтягнули й оснащення. Тепер LiDAR входить у стандартну комплектацію всіх версій Xiaomi SU7, тоді як раніше цей сенсор був доступний лише у дорожчих модифікаціях. Обчислювальна платформа автомобіля забезпечує 700 TOPS продуктивності, що гарантує стабільну роботу системи допомоги водієві Xiaomi HAD. Кількість подушок безпеки збільшили з 7 до 9, а замки дверей отримали окрему резервну систему живлення для аварійних ситуацій.

Зовні седан зазнав легких змін: оновили форму передньої решітки та додали новий колір Capri Blue. У салоні з’явився варіант оздоблення Dark Black, а кермо й дверні карти стали приємнішими на дотик. Додатково Xiaomi посилила двері міцнішою сталлю та встановила ефективніші передні гальма.

Ціни зросли порівняно з попередньою версією. Базовий Xiaomi SU7 Standard оцінили приблизно у €28 тис. (229 900 юанів). Версія Pro коштує близько €31,7 тис. (259 900 юанів), а топовий SU7 Max — орієнтовно €37,8 тис. (309 900 юанів). Подорожчання становить від €1200 до €1700 залежно від комплектації. Водночас Xiaomi зазначає, що до офіційного старту продажів ціни можуть скоригувати. Покупці, які раніше зарезервували стару версію SU7, але ще не отримали авто, можуть перейти на нову модель до 10 січня без втрати податкових пільг.

Спецпроєкти
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Xiaomi тестує довшу SU7: невелике збільшення, але значно комфортніший салон

Джерело: arenaev

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлені Poco F8 Ultra та F8 Pro: глобальні версії смартфонів Redmi K90 з ціною від $530
Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Xiaomi 17 Ultra: перші живі фото підтверджують радикальні зміни камери
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
У США знайдено найбільше у світі родовище літію на $1,5 трлн — вистачить на кілька десятиліть виробництва акумуляторів
Tesla Model Y визнана найменш надійним автомобілем у Німеччині, — TÜV (Асоціація технічного нагляду)
Ультрабюджетний хіт: монітор Xiaomi A27i 2026 отримав 144 Гц, на третину більшу яскравість та контрастність
Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Представлений Xiaomi Watch 5: подвійний процесор, eSIM, аналіз ЕКГ та керування жестами без дотику
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Автомайстерня: "катастрофічний" рівень відмов Tesla Model 3 та Y з акумуляторами LG китайського виробництва
Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп
Xiaomi представила Poco M8 5G і M8 Pro 5G: як Note 15, тільки з іншими камерами
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати