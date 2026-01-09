Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин

Оновлений Xiaomi SU7 отримав потужніші мотори, LiDAR і швидшу зарядку

Xiaomi вкотре демонструє, наскільки швидко розвивається ринок електромобілів. Компанія відкрила передзамовлення на оновлену версію електроседана SU7, яка отримала помітні технічні зміни. Повноцінний запуск моделі запланований на квітень 2026 року, але залишити заявку можна вже зараз.

Найважливіші зміни торкнулися силової установки. Усі версії Xiaomi SU7 тепер оснащують новими електромоторами V6s Plus. Потужність Standard і Pro зросла з 299 до 320 к.с., а флагманський SU7 Max тепер видає 690 к.с.

Електричну архітектуру також суттєво оновили. Версії Standard і Pro перейшли з 400-вольтової системи на платформу 752 В, що значно пришвидшило заряджання. SU7 Max отримав ще потужнішу 897-вольтову систему й здатен поповнити запас ходу на 670 км лише за 15 хвилин.

За запасом ходу лідирує версія Pro, вона забезпечує 902 км автономності за циклом CLTC. Standard проїжджає до 720 км, а SU7 Max — 835 км завдяки більшій батареї.

Щоб впоратися зі збільшеною потужністю, Xiaomi встановила ширші задні шини — 265 мм. Крім того, версія Pro тепер отримала двокамерну пневмопідвіску, яка раніше була доступна лише для Max.

Серйозно підтягнули й оснащення. Тепер LiDAR входить у стандартну комплектацію всіх версій Xiaomi SU7, тоді як раніше цей сенсор був доступний лише у дорожчих модифікаціях. Обчислювальна платформа автомобіля забезпечує 700 TOPS продуктивності, що гарантує стабільну роботу системи допомоги водієві Xiaomi HAD. Кількість подушок безпеки збільшили з 7 до 9, а замки дверей отримали окрему резервну систему живлення для аварійних ситуацій.

Зовні седан зазнав легких змін: оновили форму передньої решітки та додали новий колір Capri Blue. У салоні з’явився варіант оздоблення Dark Black, а кермо й дверні карти стали приємнішими на дотик. Додатково Xiaomi посилила двері міцнішою сталлю та встановила ефективніші передні гальма.

Ціни зросли порівняно з попередньою версією. Базовий Xiaomi SU7 Standard оцінили приблизно у €28 тис. (229 900 юанів). Версія Pro коштує близько €31,7 тис. (259 900 юанів), а топовий SU7 Max — орієнтовно €37,8 тис. (309 900 юанів). Подорожчання становить від €1200 до €1700 залежно від комплектації. Водночас Xiaomi зазначає, що до офіційного старту продажів ціни можуть скоригувати. Покупці, які раніше зарезервували стару версію SU7, але ще не отримали авто, можуть перейти на нову модель до 10 січня без втрати податкових пільг.

Джерело: arenaev