Так виглядатиме кінець світу — астрономи побачили, як стара сонцеподібна зірка поглинула розташовану поряд екзопланету

Схожа доля може спіткати Землю через 5 млрд років, коли наше Сонце наблизиться до кінця свого життя.

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У нашої планети є власний термін придатності – через мільярди років Сонце вичерпає власні запаси водневого палива і перетвориться на червоного гіганта, поглинувши Меркурій, Венеру та, ймовірно, Землю. Це природний етап у життєвому циклі багатьох зірок – але якщо раніше вчені лише робили припущення про такий сценарій, то зараз змогли спостерігати за ним безпосередньо.

Астрономи Каліфорнійського технологічного інституту та Массачусетського технологічного інституту спостерігали за сонцеподібною зіркою ZTF SLRN-2020 (розташованою за 12 000 світлових років від нас), яка протягом кількох місяців поглинала газового гіганта розміром з Юпітер.

Спочатку система огляду неба Zwicky Transient Facility (ZTF) зафіксувала зірку, яка протягом 10 днів стала у 100 разів яскравішою, ніж раніше, а потім знову згасла. Дослідники припустили, що вона породжує наднову, але більш ретельний огляд виключив цю гіпотезу.

«Ми очікували, що це зірка, яка вибухає надновою. Але дані з обсерваторії Кека показали, що об’єкт не запалював гарячий газ, як буває при народженні нових. Ми не могли зрозуміти, що відбувається», – каже Кішалай Де, провідний автор дослідження.

Дані, зібрані телескопом NEOWISE, показали, що зірка ставала яскравішою в інфрачервоному світлі протягом дев’яти місяців, перш ніж ZTF зафіксував оптичне збільшення яскравості (інфрачервоне світіння видно і досі, каже команда).

Зібравши докупи усі дослідження астрономи склали найімовірнішу історію того, що відбувалося. Стара зірка потроху розширювалась, доки її поверхня не досягла орбіти планети-жертви, яка згодом і сама почала розпадатися. Матеріал з обох планет викинуло в космос, де він перетворився на інфрачервоний слід, який вдалося побачити NEOWISE.

Увесь процес «‎кінця світу» тривав ці 9 місяців, і його можна переглянути на анімації нижче.

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Дослідження було опубліковане в журналі Nature 3 травня.