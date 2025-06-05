Team Ninja показала геймплей Nioh 3 — рівні стануть нелінійними, демо вже на PS5

Nioh 3 / Team Ninja

Team Ninja офіційно представила Nioh 3 — темне фентезі-екшн-RPG, дія якої знову розгортається в епоху Сенгоку в Японії.

За сюжетом, молодий воїн претендує на звання сьоґуна і не боїться виступити проти йокаїв. Для цього він використовує бойові стилі Самурай і Ніндзя, між якими можна вільно перемикатися прямо під час бою. Самурай пропонує класичний досвід з потужними прийомами та блокуванням атак. Тоді як Ніндзя робить ставку на швидкість, ухилення і хитрощі, дозволяючи вести бої з-за меж досяжності ворога.

Нові відкриті локації

Nioh 3 отримає відкриті локації замість звичної лінійної структури. Team Ninja каже, що це дасть гравцям більше свободи для дослідження та новий рівень напруги. У трейлері можна побачити темні ліси, дощові сцени, підозрілі села й табори йокаїв. Серед іншого, обіцяють випробування Горнила — окремий виклик для тих, хто шукає максимум складності.

«Відчуйте несподівані зустрічі з грізними йокаями, досліджуйте підозрілі села, наповнені жорстокими таємницями, і прийміть виклик моторошного Горнила. Насолоджуйтеся захопливими, ворожими новими локаціями, борючись за виживання у проклятому королівстві!» — зазначає Team Ninja.

Демоверсія — вже в Store

Повноцінний реліз гри заплановано на початок 2026 року для PS5 та ПК (вже є в Steam), а демоверсія вже доступна безплатно — і лише на PS5. Її можна завантажити з PS Store 4 червня до 18 червня. На PlayStation State of Play розповіли, що демо включає базовий геймплей з обома стилями бою та перші локації гри. Вона також тестує оновлену систему створення персонажа, яка ще допрацьовується, але вже доступна для ознайомлення.

Team Ninja закликає всіх гравців залишати відгуки через офіційне опитування після проходження демо. Розробники наголошують, що зацікавлені в удосконаленні Nioh 3.

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Джерело: PlayStation.Blog