"Telegram неприбутковий": Павло Дуров живе коштом криптовалют і передрікає біткоїн по $1 млн

Засновник Telegram Павло Дуров в інтерв’ю Лексу Фрідману заявив: він вірить, що біткоїн неминуче досягне ціни в $1 млн. Дуров ще у 2013 році купив “кілька тисяч” монет по $700, і саме прибутки від цієї інвестиції фінансують його життя сьогодні.

Telegram, за словами підприємця, залишається збитковим, а головне джерело його особистих статків — криптовалюта. Дуров згадав, що через рік після його купівлі біткоїну курс обвалився утричі, і багато хто поспішив назвати таку покупку фатальною помилкою. Втім, він тоді не продав жодного біткоїна, пояснивши, що вірить у криптовалюту як у справжні “вільні гроші”, які неможливо заблокувати чи відібрати за політичними мотивами.

“Якщо я можу дозволити собі орендувати житло в різних країнах чи літати приватними літаками — це завдяки біткоїну, а не Telegram. Месенджер для мене не прибутковий, і я не витягую з нього кошти”, — наголосив він.

Всупереч прогнозам, що біткоїн чекає обвал, підприємець упевнений, що довгостроково курс біткоїна може зрости до $1 млн за монету. Його аргументація проста: держави продовжують друкувати фіатні гроші безконтрольно, тоді як емісія BTC суворо обмежена — максимум 21 мільйон монет. З кожним халвінгом темпи випуску зменшуються, і в певний момент нові біткоїни перестануть з’являтися взагалі.

Окремо Дуров торкнувся теми блокчейну TON, який спершу розробляла команда Telegram. Через тиск регуляторів у США проєкт довелося заморозити, але згодом він відродився як The Open Network, уже без прямого контролю компанії. Сьогодні ця мережа інтегрована в екосистему месенджера, швидко зростає у сфері NFT і, за словами Дурова, має найбільший потенціал масштабованості завдяки архітектурі шардчейнів. Саме це, на його думку, дозволяє TON працювати з мільйонами користувачів, тоді як біткоїн та ефіріум залишаються обмеженими у швидкості транзакцій.

Для пересічних користувачів месенджера ці зізнання відкривають важливу деталь: Telegram розвивається не тому, що приносить прибуток, а завдяки вірі його творця у майбутнє криптовалют і здатність фінансувати компанію незалежно від інвесторів чи реклами. Така модель робить платформу відносно вільною від зовнішнього тиску, але й водночас залежною від особистих фінансів Дурова та стабільності ринку біткоїна.

Якщо прогнози Дурова справдяться і ціна досягне мільйона, статки підприємця зростуть у геометричній прогресії. А от якщо криптовалютний ринок зіткнеться з новими обвалами чи регуляторними заборонами, головний месенджер світу ризикує залишитися без фінансової “подушки”.