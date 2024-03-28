Телескоп горизонту подій вперше зафіксував магнітні поля, які оточують Стрілець A — надмасивну чорну діру в центрі нашої Галактики

З 1980 років фізики запевняли, що в центрі Чумацького шляху розташована надмасивна чорна діра, однак перші її «фото» отримали лише два роки тому (і ще одне нині) — завдяки Телескопу горизонту подій (EHT).

Цього разу астрономи вперше спостерігали Стрілець A, розташовану на відстані приблизно 27 тис. світлових років від Землі, в поляризованому світлі й зафіксували закручені магнітні поля, які оточують її — що разюче нагадує інший «знімок» Насправді єдиний спосіб «сфотографувати» чорну діру — це зобразити тінь, що відкидає світло, коли воно згинається під дією потужного гравітаційного поля об’єкта. EHT, на якому зображена надмасивна чорна діра M87.

Астрономи припускають, що сильні та добре організовані магнітні поля можуть бути спільними для всіх чорних дір. Крім того, зважаючи на те, що магнітні поля M87 викликають потужні потоки або «джети» — Стрілець A може мати власний прихований, але слабший струмінь.

«Це нове зображення разом із вражаюче схожою поляризаційною структурою, яку можна побачити в набагато більшій і потужнішій чорній дірі M87 показує, що сильні та впорядковані магнітні поля мають вирішальне значення для того, як чорні діри взаємодіють з газом і речовиною навколо них», — каже Сара Іссаун, співкерівник дослідження та співробітниця Центру астрофізики Гарвардського та Смітсонівського університетів.

EHT — не просто телескоп, а цілий масив обсерваторій, розкиданих по всьому світу: Великий міліметровий радіотелескоп Атаками, телескоп Atacama Pathfinder Experiment, 30-метровий телескоп IRAM, обсерваторія IRAM NOEMA, телескоп Джеймса Клерка Максвелла, Великий міліметровий телескоп, Субміліметровий масив, Субміліметровий телескоп, Південнополюсний телескоп (SPT), Обсерваторія Кітт-Пік і Гренландський телескоп.

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