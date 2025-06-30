Sony представила флагманський телевізор Bravia 8 II QD-OLED та доступніші Bravia 5 і 2 II

Sony представила телевізори Bravia 2025

До ювілею — двадцятиріччя телевізорів Bravia — Sony оновила свою лінійку, запропонувавши одразу кілька новинок. Компанія зробила ставку як на флагманські технології, так і на доступні рішення для широкого кола користувачів.

Bravia 8 II

Sony пропонує флагманський телевізор Bravia 8 II з панеллю QD-OLED. Він став наступником Bravia 8, але не замінив його повністю, обидва залишаться в продажу. Новинка підтримує роздільну здатність 4K та частоту оновлення 120 Гц і має на 50% яскравішу панель порівняно з попередником (і на 25% яскравішу, ніж торішній Sony A95L).

Телевізор доступний у двох розмірах: 55 та 65 дюймів. Він оснащений 2.2-канальною аудіосистемою з підтримкою Dolby Atmos і DTS:X, а також функцією Acoustic Surface Audio+, яка імітує звук безпосередньо з екрана. Bravia 8 II також підтримує HDR10, HLG і Dolby Vision, має новий процесор XR, функцію апскейлінгу 4K, кінематографічний режим та покращене відтворення руху. До цього додаються HDMI 2.1, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 і вбудований Chromecast.

Компанія також розширила базову лінійку Bravia 8, тепер вона включає ще й діагоналі 42, 58 та 83 дюйми.

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Bravia 5

Модель Bravia 5 являє собою варіант в середньому сегменті із Mini LED-підсвіткою, частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 4K. Модель доступна у п’яти розмірах: 55, 65, 75, 85 й 98 дюймів. У ній значно більше зон затемнення, ніж у попередника Sony X90L, а фірмова технологія XR Backlight Master Drive краще бореться з пересвітами.

Телевізор має підтримку HDR10, HLG, Dolby Vision, працює на тому ж процесорі XR, який відповідає за зменшення шумів, насичені кольори та об’ємне звучання через акустику Acoustic Multi-Audio.

Bravia 2 II

Оновлений Bravia 2 II пропонується як бюджетне рішення. Телевізор отримав LED-екран з частотою 60 Гц, процесор X1 для покращення зображення, підтримку Dolby Atmos і DTS:X. Модель доступна в розмірах 43, 50, 55, 65 та 75 дюймів. Усі функції працюють на базі Google TV з Android 12.

Bravia Projector 7 та нова акустика

Sony також показала Bravia Projector 7 з роздільною здатністю 4K, яскравістю до 2220 ніт і частотою 120 Гц. Цей пристрій може стати наступником моделі VPL-XW5000ES і коштуватиме орієнтовно $6000.

До новинок додано дві аудіосистеми: Bravia Theater Bar 3.1.2 зі спрямованими вгору динаміками та Bravia Theater System 6 (5.1) для домашнього кінотеатру.

Ціни на всі ці новинки оголосять пізніше цього року.

Джерело: smartprix