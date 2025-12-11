Sony дала зелене світло на триквел "28 років по тому" з Кілліаном Мерфі в головній ролі

Сиквел "28 років по тому: Храм кісток"

Sony офіційно схвалила виробництво третьої частини трилогії “28 років по тому” з Кілліаном Мерфі. Студія оголосила рішення після несподіваних показів сиквелу “Храму кісток” у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

Сценарій триквелу пише Алекс Гарланд, а повернення Денні Бойла в режисерське крісло виглядає цілком реальним. Поки що деталей про триквел небагато, адже найближчим часом виходить друга стрічка. “28 років по тому: Храм кісток” розповідає історію 12-річного Спайка, якого зіграє Елфі Вільямс. У ролях також з’являться Рейф Файнс і Джек О’Коннелл, а Кілліан Мерфі повернеться до образу Джима з оригінальної картини 2002 року “28 днів потому”, хоч і з невеликою роллю. Крім них, у стрічці зіграють Емма Лерд, Маура Берд, Ерін Келліман та Чі Льюїс-Перрі.

Студія розвивати франшизу далі попри те, що фінансові показники попередніх фільмів не були беззаперечним успіхом. Перший “28 років по тому” зібрав $70 млн у США та $150 млн у світі при бюджеті $60–$75 млн, що все одно побило рекорд франшизи. Спершу критики оцінили фільм в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes, хоча пізніше рейтинг впав до 89% і ще нижчого глядацького 63%.

Попри суперечливі оцінки, Sony ж почала будувати трилогію з моменту, коли у січні 2024 року виграла права після торгів. Компанія одразу замовила два фільми поспіль. Сам Денні Бойл казав, що готовий повернутися, якщо третя частина піде у виробництво. Але майбутнє серії було під питанням і залежало від прокату двох перших стрічок.

На тлі цього попередні покази “28 років по тому: Храму кісток” отримали гарні відгуки. Глядачі хвалили сценарій Гарланда і третій акт “зі сміливим поворотом”. Один з інсайдерів натякав на сцену, про яку “говоритимуть більшу частину 2026 року”. А тепер попереду повернення Мерфі у значно більшій ролі. Прем’єра “Храму кісток” запланована на 16 січня 2026 року.

