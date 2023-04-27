Тепер не тільки Android. Microsoft додала у Windows 11 повноцінну синхронізацію з iPhone

Після обмеженого тестування, яке стартувало наприкінці лютого, Microsoft почала розгортати підтримку iPhone у програмі для синхронізації комп’ютера та смартфона Phone Link. Синхронізація ПК із пристроями Android у тій чи іншій формі працює з 2015 року, до середини травня таку можливість отримають усі користувачі iOS та Windows 11.

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Найшвидший спосіб відкрити Phone Link – набрати у пошуку “зв’язок зі смартфоном” (просто почати набирати слово “смартфон”). Користувачі, для яких нова можливість доступна, побачать у програмі опцію синхронізації з iPhone. Можливо, це станеться після її оновлення, яке розпочнеться під час запуску. Відповідний пункт може бути виділений сірим і мати значок, що означає швидкий запуск функції.

Синхронізація Windows 11 з iPhone має деякі обмеження (з боку iOS, за словами Microsoft): не підтримується надсилання фото та відео з комп’ютера та групові повідомлення. Крім того, програма працює за принципом сеансу – перед використанням iPhone та ПК потрібно програмно з’єднати одне з одним.

Для використання Phone Link разом з iPhone знадобиться версія iOS 14 або вище, ПК з Windows 11 та з’єднання Bluetooth. Синхронізація не працює з iPadOS або macOS, також можливі регіональні обмеження.

Джерела: Microsoft, Engadget