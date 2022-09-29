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Intel анонсувала Unison — платформу спільної роботи пристроїв на Windows 11, Android та iOS

Intel анонсувала Unison — платформу спільної роботи пристроїв на Windows 11, Android та iOS

Intel представила програмний інструмент, покликаний спростити взаємне підключення телефону та ПК для спільної роботи з файлами, сповіщеннями, повідомленнями та дзвінками. Intel Unison підтримує пристрої 13-го покоління і деякі ноутбуки з процесорами Intel Evo 12-го покоління, хоча у даний час вона може працювати тільки на пристроях, що ще не вийшли.

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Intel Unison

Важливо, що Unison підтримує як Android, так і iOS, чого раніше не було в інших рішеннях для спільної роботи Windows, таких як Microsoft Phone Link (Your Phone). Unison заснований на технології Screenovate – компанії-розробника програмного забезпечення, придбаної Intel минулого року.

Intel Unison

Intel Unison підключиться до вашого смартфону на Android/iOS через Wi-Fi або Bluetooth і працюватиме трохи по-різному, залежно від типу телефону. Деякі функції не підтримуватимуться на iPhone, а саме багатосторонній обмін повідомленнями. Зовнішнє керування повідомленнями на пристроях Android та iOS залежить від поведінки конкретних програм. Intel Unison з’явиться на вже випущених ПК Lenovo, Acer та HP цієї осені, а на платформі Intel 13-го покоління – на початку наступного року.

Торік Intel придбала компанію Screenovate, творця прототипу скасованої програмної платформи Dell Mobile Connect. У 2022 році Intel демонструвала напрацювання з синхронізації ПК з Android і iPhone, очікувалася й інтеграція програми з Intel Evo. Ймовірно, Intel Unison є наслідком цих зусиль.

Джерело: GSMArena


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