Tesla постане перед судом через роль Autopilot у смертельній аварії 2018 року

Невдовзі в США відбудеться судовий розгляд справи про аварію за участю автомобіля Tesla, яка призвела до смерті майже 6 років тому. Суд відбудеться в Каліфорнії 18 березня і визначить, чи винні у смертельній аварії компанія Tesla та її програмне забезпечення допомоги водієві.

У березні 2018 року Вей «Волтер» Хуан загинув після того, як його електромобіль Model X з активованою системою Autopilot врізався в захисний бар’єр уздовж шосе 101 в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Пізніше розслідування, проведене Національною радою з безпеки на транспорті, виявило, що аварії сприяли автопілот і відволікання від водіння, оскільки телефонні дані вказували, що Хуан грав у мобільну гру.

Однак у 2019 році сім’я Хуана подала проти Tesla позов про смерть, стверджуючи, що на той час автомобіль не мав належних функцій безпеки, включаючи автоматичне гальмування.

Раніше Tesla неодноразово стикалася з судовими позовами через свої функції допомоги водієві. Але вона жодного разу не була визнана винною. Минулого року автовиробник виграв два позови, які звинувачували Autopilot у причетності до двох аварій: смертельній ДТП «без людей за кермом» та ще одній смертельній аварії 2019-го року, в якій загинув водій Model 3.

Разом з тим останніми місяцями федеральні регулятори США посилили перевірку Tesla, оскільки в жовтні Міністерство юстиції розширило кримінальне розслідування щодо функцій Autopilot. Tesla також оголосила про відкликання 2 млн автомобілів Tesla та випустила оновлення, яке мало ускладнити водіям неправильне використання Autopilot. Але експерти виявили, що виправлення здебільшого не відповідають вимогам.

Джерело: The Verge

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