Tesla оновить ПЗ 2 млн Model S, Y, X, 3 в США через «дефект автопілота»

Tesla оновить програмне забезпечення більш ніж 2 мільйонів автомобілів у США — майже кожна Model S, Y, X і 3, коли-небудь продана в країні. Це необхідно для усунення дефекту в системі Autopilot компанії. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) опублікувала повідомлення про відкликання автомобілів після дворічного розслідування серії зіткнень за участю автомобілів Tesla з Autopilot.

За певних обставин, коли задіяна функція Autosteer (автоматичне керування), видимість і обсяг елементів керування цією функцією можуть бути недостатніми для запобігання зловживанню з боку водія. — йдеться в заяві NHTSA, яка зазначає, що це може призвести до «підвищеного ризику зіткнення», передає The Verge.

Відкликання стосується наступних моделей автомобілів, оснащених функцією Autosteer, яка входить до базового пакета автопілота Tesla:

2012–2023 Model S

2016–2023 Model X

2017–2023 Model 3

2020–2023 Model Y

Попри те, що NHTSA визначила це як «відкликання продукту», Tesla має намір виправити пошкоджені автомобілі за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення, яке, за її словами, буде випущено «12 грудня або незабаром після цього». Оновлення, ідентифіковане як версія програмного забезпечення 2023.44.30, є безплатним для клієнтів і передбачає додавання додаткових елементів керування та сповіщень, які допоможуть водіям повністю контролювати автомобіль, коли увімкнено Autosteer. Оновлення також обмежує використання Autosteer «за відсутності умов для активації», що в деяких випадках унеможливлює повне використання.

Було виявлено 9 гарантійних претензій у зв’язку з дефектом Autosteer.

Згідно з документами відкликання, Tesla зустрічалася з NHTSA кілька разів у період з 16 жовтня по 4 грудня, щоб обговорити, як вирішити занепокоєння агентства, і 5 грудня досягла згоди щодо запропонованих засобів захисту, наперекір тому, що Tesla «не погодилася з аналізом агентства». Станом на 8 грудня Tesla визнала дев’ять гарантійних претензій, які «можуть бути пов’язані» з дефектами Autosteer.