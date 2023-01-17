Tesla потай погіршила продуктивність гальм у Model Y Performance і додала кришку, щоб це приховати

Між версіями Model Y Long Range та Model Y Performance є кілька відмінностей. Так, власники Model Y Performance можуть розраховувати на більш динамічне прискорення і вищу максимальну швидкість, хоча ці показники мають скоріш програмне обмеження. Також різниця проявляється у розмірі коліс та продуктивності гальм. Це вже фізична відмінність.

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Гальма Brembo більшого розміру, мабуть, є найбільш суттєвим оновленням за додаткові гроші, які Tesla вимагає за перехід до версії з максимальною продуктивністю. Однак з’ясувалося, що Tesla погіршила гальма у Model Y Performance і зробила це дуже хитрим та таємним (якщо не сказати обманним) способом. Зміни виявила та викрила компанія ZEV Centric, яка виробляє аксесуари для автомобілів Tesla.

ZEV Centric працювала з різними автомобілями Model Y клієнтів та власними автомобілями, і в процесі роботи виявила підміну гальм. Це були автомобілі різних років випуску.

Поліпшення Performance для Model Y передбачає використання заднього супорта Brembo та ротора збільшеної товщини (на 2 мм) із додатковими функціями вентиляції. Компанія виявила, що приблизно у вересні Tesla почала замінювати цей супорт Brembo (праворуч) новим гальмом Mando (ліворуч).

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Крім того, як запевняє ZEV Centric, ротор став на 2 мм тонше, тобто також піддався даунгрейду.

Фахівці ZEV Centric, які є експертами з гальм, вважають, що це значне погіршення. У компанії вважають, що Tesla має надати їм гальма Brembo, оскільки ця зміна не була вказана у конфігураторі Tesla Model Y.

Зазначимо, це не перше здешевлення, яке робить компанія Tesla для скорочення витрат. Раніше компанія вже видаляла деякі доступні функції та можливості зі своїх автомобілів, включаючи елементи управління поперековою підтримкою крісла пасажира та ультразвукові сенсори.

Джерело: electrek