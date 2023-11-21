Новини Пристрої 21.11.2023 о 12:01 comment views icon

Tesla випустила «ламповий» годинник S3XY Time Glow Clock, що світиться, і відновила продаж пива CyberBeer

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Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla випустила «ламповий» годинник S3XY Time Glow Clock, що світиться, і відновила продаж пива CyberBeer

Tesla випустила новий пристрій під назвою S3XY Time Glow Clock, що поєднує годинник і екран дисплея. Годинник має кілька режимів відображення і може бути індивідуально налаштований для поєднання з будь-яким інтер’єром.

Годинник S3XY Time Glow Clock натхненний класичним дизайном лампового годинника, що світиться. Він оснащений шістьма кольоровими IPS екранами, встановленими у шести колбах із кварцового скла. Основа годинника виготовлена з алюмінієвого сплаву і містить динамік і порт Type-C. У верхній частині годинника є кнопка управління. Розміри пристрою становлять 204х68х70 мм, а вага – 475 г.

Tesla выпустила светящиеся «ламповые» часы S3XY Time Glow Clock и возобновила продажи пива CyberBeer

Годинник поставляється із шістьма вбудованими наборами цифрових циферблатів, п’ять з яких можна налаштувати. Користувачі можуть завантажувати власні зображення для створення персоналізованого циферблата. Годинник підтримує два набори по 12 (6×2) користувацьких зображень і може відтворювати звук в режимі статичного зображення.

S3XY Time Glow Clock оснащений високоточним чипом годинника RTC і підтримує синхронізацію через Wi-Fi. Це гарантує, що годинник завжди показуватиме точний час. Годинник також має вбудований динамічний режим заставки та незалежний чип декодування звуку CODEC, що підтримує 24-бітовий високоякісний вивід звуку.

Годинник S3XY Time Glow Clock вже надійшов у продаж у Китаї за ціною близько $120.

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Додатково Tesla повідомила про поновлення продажу пива CyberBeer. Його можна купити на сайті cyberbeer.tesla.com або отримати як реферальну нагороду в застосунку Tesla.

Джерело: gizmochina

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