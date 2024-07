Tesla закликає не обмотувати зарядний пристрій Supercharger вологим рушником

Tesla просить автовласників не вживати «лайфхак», відомий власникам електромобілів. Вони обмотували ручку зарядного кабелю Supercharger вологим рушником — нібито це підвищує потужність та швидкість заряджання.

Ідея полягає в тому, що рушник охолоджує ручку — це дозволяє уникнути обмеження потужності заряджання у спекотні дні (ймовірно, веденням в оману датчиків). Один з власників Model S каже, що його автомобіль заряджався з потужністю 60 кВт, а обертання рушником дозволило підвищити швидкість до 95 кВт. В Out Of Spec Studios розповіли, що цей хак допоміг запобігти тротлінгу потужності з 147 кВт до 58 кВт — волога ганчірка кімнатної температури підвищила швидкість до 119 кВт.

Занепокоєння щодо використання вологих речей з електрикою марні, оскільки всі пристрої та розетки для заряджання автомобілів розроблені, щоб витримувати дощ. Але у Tesla є ще одна причина, щоб не рекомендувати власникам цей трюк.

Placing a wet cloth on Supercharger cable handles does not increase charging rates and interferes with temperature monitors creating risk of overheating or damage. Please refrain from doing this so our systems can run correctly, and true charging issues can be detected by our…

— Tesla Charging (@TeslaCharging) July 25, 2024