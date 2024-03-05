Tesla зупинила роботу Gigafactory Berlin через знеструмлення. Підозрюють саботаж екоактивістів

Tesla була змушена призупинити роботу Gigafactory Berlin після значного відключення електроенергії, яке могло бути спричинене саботажем.

Це були важкі кілька тижнів для заводу Tesla в Берліні, єдиного заводу автовиробника в Європі, передає Electrek. По-перше, він був змушений сповільнити виробництво через проблеми з постачанням на тлі проблем з проходженням вантажних суден через Аденську затоку і Баб-ель-Мандебську протоку (вихід з Червоного моря) через громадянську війну в Ємені.

Потім місцеві жителі Грюнхайде, муніципалітету, де розташована Tesla Gigafactory Berlin, проголосували проти розширення заводу, яке вимагає вирубки понад 100 гектарів лісу. Паралельно екологічні активісти отаборилися в лісі за межами заводу, щоб спробувати зупинити розширення.

Врешті Tesla була змушена зупинити виробництво та евакуювати завод на тлі потенційної загрози саботажу енергопостачання. За повідомленням невідомі підпалили високовольтну опору між містами Штайнфурт і Гартманнсдорф рано вранці у вівторок, в результаті чого близько 2000 людей залишилися без електроенергії, в тому числі й Gigafactory в Берліні.

Міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Міхаель Штюбген (ХДС) заявив про «віроломну атаку» на інфраструктуру електропостачання. Поки що ніхто не заявив про напад, але ходять чутки, що метою нападу є Tesla, виходячи з місця та часу нападу, оскільки екологічні активісти закликають до дій проти компанії.

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Компанія Tesla повідомила місцевим ЗМІ в Німеччині, що вона забезпечила безпеку заводу, але поки неясно, коли вона зможе відновити виробництво через ситуацію з електропостачанням. Після консультацій з постачальником електроенергії EDIS компанія не очікує швидкого перезапуску виробництва.

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