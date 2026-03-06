banner
BYD обігнала Tesla: у 2025 році у світі продали рекордні 20,5 млн електромобілів

Вадим Карпусь

BYD обігнала Tesla: у 2025 році у світі продали рекордні 20,5 млн електромобілів
Світовий ринок електромобілів у 2025 році встановив новий рекорд. За даними аналітиків TrendForce, водії по всьому світу придбали 20,53 млн автомобілів на нових джерелах енергії. До цієї категорії входять повністю електричні моделі (BEV), плагін-гібриди (PHEV) та авто на водневих паливних елементах. У порівнянні з 2024 роком продажі зросли на 26%.


Китай залишається найбільшим електромобільним ринком у світі. У 2025 році на нього припало близько 66% усіх продажів. Темпи зростання там склали 24%, що навіть трохи нижче за світовий показник. Натомість Західна Європа продемонструвала один із найкращих результатів за останні роки: продажі електромобілів у регіоні підскочили майже на 30%, що стало найкращим показником з 2022 року.

Найгучніша новина рейтингу — зміна лідера. Вперше китайський автовиробник BYD випередив Tesla і став світовим лідером за продажами повністю електричних автомобілів. Продажі BYD за рік зросли на 25%, тоді як Tesla, навпаки, втратила приблизно 9%. Багато аналітиків пояснюють це тим, що Tesla довгий час не випускала достатньо нових або суттєво оновлених моделей, які могли б підтримати інтерес покупців.

Інші китайські компанії також швидко нарощують присутність на ринку. Автоконцерн Geely піднявся на четверте місце у світовому рейтингу, подвоївши частку ринку з 3% до 6%. Значну роль у цьому відіграла доступна модель Xingyuan, ціна якої становить менше 100 тис. юанів (приблизно €11 800).


Навіть технологічні компанії почали активно заходити на автомобільний ринок. Наприклад, Xiaomi за один рік потроїла свою частку ринку — з 1% до 3%, що дозволило їй піднятися на восьме місце у світовому рейтингу.

Натомість у Volkswagen ситуація складніша. Хоча концерн продав більше автомобілів загалом, він втратив позиції на китайському ринку. Щоб виправити ситуацію, компанія запустила новий бренд, орієнтований саме на китайських покупців, а також розпочала співпрацю з XPeng для спільної розробки нових моделей. Перші результати цієї співпраці можуть з’явитися на дорогах уже найближчим часом.

У сегменті плагін-гібридів лідером залишається BYD із часткою 31,5%. Водночас навіть цей гігант вперше зіткнувся зі зниженням обсягів продажів. Для порівняння, компанія Li Auto пережила складний 2025 рік: її продажі впали на 30%, через що бренд опустився з другого місця на п’яте у рейтингу гібридів. Щоб змінити ситуацію, Li Auto активно інвестує у штучний інтелект, намагаючись зробити свої автомобілі розумнішими та технологічнішими.

Аналітики очікують, що у 2026 році ринок електричних автомобілів і далі зростатиме, але вже повільніше. Прогнозована кількість продажів становить 23,4 млн електромобілів, тобто очікується збільшення приблизно на 14%. Головна причина уповільнення — Китай. Саме він багато років був головним драйвером світового ринку електромобілів, але тепер ринок поступово насичується, тому надшвидкі темпи зростання природно спадають.

У 2026 році зміняться й правила державної підтримки електромобілів. У Китаї субсидії більше не видаватимуть у вигляді фіксованої суми — тепер це буде відсоток від вартості автомобіля. Це може зробити дешеві моделі менш вигідними для покупців. У США ситуація ще радикальніша — федеральні субсидії на електромобілі повністю скасували. Натомість Німеччина вирішила повернути субсидії, причому без обмежень щодо країни виробництва автомобіля, що відкриває більше можливостей для китайських брендів.

Самі електромобілі також стають складнішими. Сучасні моделі фактично перетворюються на комп’ютери на колесах і потребують великої кількості чипів дефіцитної нині пам’яті. Хоча ці чипи становлять лише 1–5% від вартості виробництва авто, їхній дефіцит або подорожчання може спричинити серйозні затримки виробництва. Тому автовиробники намагаються забезпечити стабільні ланцюги постачання компонентів, щоб уникнути простоїв заводів і регулярно оновлювати програмне забезпечення автомобілів.

BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю

Джерело: arenaev

