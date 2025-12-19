Новини Ігри 19.12.2025 comment views icon

Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні

Маргарита Юзяк

Intergalactic: The Heretic Prophet / Naughty Dog

Розробникам Naughty Dog не позаздриш — з кінця жовтня керівництво ввело обов’язкову понаднормову роботу для команди Intergalactic: The Heretic Prophet. Студія дуже хоче встигнути підготувати внутрішню демоверсію гри до грудневого показу Sony.

За даними Bloomberg, кранч тривав близько семи тижнів. Розробників змусили працювати щонайменше 8 годин понаднормово щотижня, але не більше 60 загалом. Усі додаткові години заносили в таблицю, щоб бачити тих, хто “ухиляється”. Паралельно студія повернула повний офісний графік: п’ять днів замість попередніх трьох.

Причиною поспіху стала демоверсія Intergalactic, яка пропустила кілька дедлайнів і готується до внутрішнього показу Sony. Ніл Дракманн казав, що вже є версія, в яку “грають в офісі”, але цього замало для бажаних результатів. За даними ЗМІ, нові вимоги створили співробітникам додаткові побутові проблеми, їм стало складніше доглядати за дітьми й домашніми тваринами.

Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні
Це перший обов’язковий кранч у Naughty Dog за багато років. Раніше студія відкрито визнавала проблеми з перевантаженням. У 2024‑му керівник відділу QA Патрік Госс прямо зізнався: на співбесідах попереджають, що понаднормова робота трапляється.

“Тепер у нас є мета для Naughty Dog – позбутися кранчу”, — казав тоді керівник студії Ніл Дракманн.

Нинішній кранч виглядає навіть трохи іронічно. Адже на початку року команді Intergalactic подарували металеві монети з цитатою з гри: “Страждання поколінь повинні бути пережиті, щоб досягти нашої божественної мети”.

Intergalactic: The Heretic Prophet поки не має офіційної дати релізу, але всередині студії орієнтуються на середину 2027 року. Ніл Дракманн називає гру найамбітнішим, найбільшим і найдорожчим проєктом Naughty Dog. Його атмосфера поєднує віру, релігію та самотність на загадковій планеті Семпірії, що існує через дві тисячі років у майбутньому.

Хоч нинішня “хвиля” переробок вщухла, деякі співробітники, за словами джерел, побоюються нових вимог. Існує шанс, що вони повернуться ближче до релізу, якщо темпи розробки знову почнуть відставати.

Джерело: Games Radar / IGN

arrow left
arrow right
