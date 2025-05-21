Сиквел Cyberpunk 2077 отримає друге місто, схоже на «Чикаго, що пішло шкереберть», — Майк Пондсміт

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Творець настільної Cyberpunk Майк Пондсміт натякнув на кілька нових деталей про Project Orion — сиквел до Cyberpunk 2077.

Пондсміта запитали, наскільки активно він залучений до розробки Project Orion під час виступу на конференції Digital Dragons 2025. Він визнав, що цього разу менше співпрацює з творцями, як було під час оригінальної гри: тоді він допомагав зі світом та атмосферою. Але він досі консультує розробників, а також спілкується з різними відділами.

«Я багато часу спілкувався з одним із дизайнерів оточення. І він пояснював, як виглядає нове місце в Orion, адже там є ще одне місто, яке ми відвідуємо — я не розповім більше, але є ще одне місто. І Найт-Сіті там залишається», — розповідає він.

Також Майк Пондсміт поділився, що дивлячись на нову локацію було відчуття, що воно сподобається гравцям. І атмосфера в ній не буде схожою на звичний Найт-Сіті.

«І це не схоже на «Того, хто біжить по лезу» — це більше схоже на «Чикаго, що пішло шкереберть». Я сказав: “Так, я бачу, що може спрацювати”», — каже творець настільного Cyberpunk

Тепер залишається гадати: чи справді це буде Чикаго майбутнього, чи просто нове місто з відповідною атмосферою? У будь-якому разі схоже, що в Project Orion буде як мінімум два повноцінних міста — Найт-Сіті та нова локація з більш соціальними або урбаністичними проблемами, ніж звична нуарна антиутопія.

Щодо загального стану гри, то Project Orion поки що на ранній стадії — над ним працює нова студія CD Projekt у Бостоні. На цей момент до проєкту залучено 84 розробники зі штату компанії в 707 осіб. Принаймні відомо, що студія хоче суттєво покращити систему натовпу. Як раніше повідомлялося, сиквел Cyberpunk 2077 очікувати найближчим часом не варто, бо основні сили CD Projekt поки що кинуті на The Witcher 4.

Також у франшизи з’являються нові ініціативи: Netflix запустив анімаційний проєкт, який є продовженням добре сприйнятого Cyberpunk: Edgerunners. А ще в перспективі — порт Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2.

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Джерело: IGN