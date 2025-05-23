Новини Пристрої 23.05.2025 о 15:16 comment views icon

Xbox випустила лімітовані контролери The Witcher до 10-річчя гри — ціна стартує від $80

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Xbox випустила лімітовані контролери The Witcher до 10-річчя гри — ціна стартує від $80
The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt Red

CD Projekt Red продовжує святкувати 10-річчя виходу The Witcher 3: Wild Hunt новими лімітованими Xbox-контролерами.

Спеціальне видання Witcher Special Edition вже доступне для покупки ексклюзивно в офіційному магазині Xbox. Контролери отримали впізнаваний стиль гри та дві версії на вибір — стандартну та преміальну Elite Series 2. І ціна доходить до майже $200.

Стандартне видання Witcher Special Edition обійдеться в $80. Це класичний бездротовий контролер Xbox у суворій чорно-сірій гамі з червоними акцентами. У центрі — культовий медальйон Геральта з яскраво-червоними очима. Геймпад прикрашає фірмовий шрифт з ігор серії, а окремої уваги заслуговують тригери: вони різного кольору, як сталевий і срібний мечі відьмака. В оформленні повно великодок, тож є чим милуватися на паузі.

Xbox випустила лімітовані контролери The Witcher до 10-річчя гри — ціна стартує від $80
Xbox / The Witcher 3: Wild Hunt

А ось другий варіант для тих, хто хоче більше — Witcher Special Edition Elite Series 2 Core за $170. Дизайн той самий, а от начинка серйозніша: гумове покриття, коротші тригери, настроювані стики, змінні частини, внутрішній акумулятор і до 40 годин гри без зарядки.

Xbox випустила лімітовані контролери The Witcher до 10-річчя гри — ціна стартує від $80
Xbox / The Witcher 3: Wild Hunt

Обидва контролери доступні лише у магазині Xbox. Якщо згадати, як швидко розкупили лімітовані випуски Starfield, Redfall чи Doom, то і ці розгребуть дуже швидко. Doom-версія, наприклад, досі є в окремих магазинах, але основний тираж давно розлетівся.

На цьому сюрпризи не закінчуються: на всю серію The Witcher тривають знижки до -90% (до 25 травня). А тим часом CDPR зосереджена на The Witcher 4, в якій сюжет обертатиметься навколо Цірі.

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Джерело: Game Spot

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