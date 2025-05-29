Cyberpunk 2 офіційно на стадії препродакшену, над грою працюють 100 розробників, — CD Projekt Red

CD Projekt Red / Cyberpunk 2077

CD Projekt Red офіційно підтвердила, що Cyberpunk 2 (вона ж Project Orion) перейшла у фазу предпродакшну.

За словами студії, над проєктом вже працює близько 100 розробників. Це означає, що гра тепер набагато ближча до релізу. При тому її анонсували значно пізніше оригіналу, якщо порівнювати з його часовими межами, коли частина була на старті свого довгого шляху ще у 2012-му.

Разом з оголошенням стадії Cyberpunk 2, компанія поділилася звітом для інвесторів. Наразі всередині компанії основні ресурси зосереджені на The Witcher 4, де залучено 422 людини. Другий флагман студії — сиквел Cyberpunk 2077, більше відомий як Project Orion. Продовження поверне гравців у знайоме Найт-Сіті, натхнене Лос-Анджелесом, і додасть нову локацію, схожу за духом на темне Чикаго. Це поки всі подробиці — але вочевидь, гра розширить сеттинг та масштаби.

Congratulations to the team for this milestone ↙️ pic.twitter.com/Uw5EckDvAE — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) May 28, 2025

Поки Orion тільки стартує, CDPR хвалиться успіхами поточних проєктів. DLC Phantom Liberty розійшлося накладом у 10 млн копій. А ось The Witcher 3 перевищив 60 млн, з яких 10 млн — за останні 5 років.

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Хоча ігри компанії об’єктивно успішні — чекати нових ігор «вже завтра» не варто. Наприклад, The Witcher 4 з Цірі у головній ролі, за попередніми оцінками, вийде не раніше 2027–2028 року. Якщо CDPR після цього перемикнуться повністю на Cyberpunk 2, то реліз може затягнутись аж до 2030+ року. Разом з тим обидві франшизи зараз переходять на Unreal Engine 5, що має дати певну уніфікацію процесів.

Окрім Cyberpunk 2, CDPR також працює над спін-офом The Witcher під кодовою назвою Sirius, а також над абсолютно новою інтелектуальною власністю Hadar. Ще в списку згадано нюансований проєкт та рімейк The Witcher на стадії концепту. Загалом польська студія працює над 9 проєктами:

Ще в планах студії порт Cyberpunk 2077 на Switch 2, де графіка виглядає пристойно. На відміну від неї, перенесення The Witcher 3 для Switch 2 поки не розглядається, навіть попри успіх оновленої версії для консолей нового покоління.

Джерело: Kotaku