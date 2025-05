Cyberpunk 2 офіційно на стадії препродакшену, над грою працюють 100 розробників, — CD Projekt Red

CD Projekt Red офіційно підтвердила, що Cyberpunk 2 (вона ж Project Orion) перейшла у фазу предпродакшну.

За словами студії, над проєктом вже працює близько 100 розробників. Це означає, що гра тепер набагато ближча до релізу. При тому її анонсували значно пізніше оригіналу, якщо порівнювати з його часовими межами, коли частина була на старті свого довгого шляху ще у 2012-му.

Разом з оголошенням стадії Cyberpunk 2, компанія поділилася звітом для інвесторів. Наразі всередині компанії основні ресурси зосереджені на The Witcher 4, де залучено 422 людини. Другий флагман студії — сиквел Cyberpunk 2077, більше відомий як Project Orion. Продовження поверне гравців у знайоме Найт-Сіті, натхнене Лос-Анджелесом, і додасть нову локацію, схожу за духом на темне Чикаго. Це поки всі подробиці — але вочевидь, гра розширить сеттинг та масштаби.

Congratulations to the team for this milestone ↙️ pic.twitter.com/Uw5EckDvAE

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) May 28, 2025