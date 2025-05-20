CD Projekt Red продає трилогію The Witcher зі знижками до 90% — на честь 10-річчя третьої частини

The Witcher 3: Wild Hunt святкує 10 років — і з цієї нагоди CD Projekt Red влаштувала масштабний розпродаж усієї серії.
До 25 травня можна купити всі ігри серії The Witcher за дуже низькими цінами. У Steam трилогія коштує менше ніж ₴200, а третя частина окремо обійдеться лише в ₴94. Ось як виглядають знижки:
- The Witcher 3: Wild Hunt — ₴94 (знижка 90%)
- The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition — ₴229 (знижка 80%)
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition — ₴59 (знижка 85%)
- The Witcher: Enhanced Edition — ₴37 (знижка 85%)
- The Witcher Trilogy (1+2+3 базова) — ₴171 (знижка 88%)
Якщо ви ще не грали у «Відьмака» або думали колись перепройти цей шедевр CDPR — непоганий момент. За ₴229 можна взяти повну версію третьої частини, яка включає доповнення Hearts of Stone і Blood and Wine. До того ж версія для ПК та консолей нового покоління отримала оновлення з підтримкою 60 FPS, покращеними відображеннями та іншими графічними поліпшеннями.
А разом з тим до ювілею The Witcher 3: Wild Hunt розробники випустили святковий трейлер:
The Witcher 2: Assassins of Kings — менш масштабна, але все ще сильна частина, з лінійною структурою та політичним сюжетом. За ₴59 отримаєте кампанію на 20–30 годин із якісним сценарієм. Якщо грати спершу в цю частину і потім в третю, то можна буде перенести збереження, які впливають на сюжет. Наприклад, прикольною фішкою є татуювання шиї Геральта, яке він може отримати саме в другій частині.
Перша гра — The Witcher — найбільше підходить для фанатів, які хочуть подивитись, з чого все починалось. Вона архаїчна, з незручним керуванням і заплутаними туторіалами, але має чимало цікавих елементів, яких не було в інших частинах
(ех, ті самі картки). До речі, нещодавно розробники поділилися спогадами, як розробка першої частини перетворила студію на хаос.
Також на розпродажі є кілька супутніх ігор у всесвіті The Witcher:
- Thronebreaker: The Witcher Tales — ₴119 (знижка 80%)
- The Witcher Adventure Game — ₴25 (знижка 85%)
- GWENT: Rogue Mage — ₴53 (знижка 70%) — це сюжетний спін-офф до безплатної Gwent: The Witcher Card Game
Днем раніше ITC писало, що модери повернули в The Witcher 3 систему навичок з першої гри, додавши понад 200 нових здібностей. А ще гра отримала аж 13 дерев навичок, створених за мотивами оригінальної гри. А також у новині вказано ще кілька інших модів, які можуть вам сподобатися.
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Джерело: Steam
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