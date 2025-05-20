Новини Ігри 20.05.2025 о 11:44 comment views icon

CD Projekt Red продає трилогію The Witcher зі знижками до 90% — на честь 10-річчя третьої частини

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

CD Projekt Red продає трилогію The Witcher зі знижками до 90% — на честь 10-річчя третьої частини
The Witcher 3 / CD Projekt Red

The Witcher 3: Wild Hunt святкує 10 років — і з цієї нагоди CD Projekt Red влаштувала масштабний розпродаж усієї серії.

До 25 травня можна купити всі ігри серії The Witcher за дуже низькими цінами. У Steam трилогія коштує менше ніж ₴200, а третя частина окремо обійдеться лише в ₴94. Ось як виглядають знижки:

Якщо ви ще не грали у «Відьмака» або думали колись перепройти цей шедевр CDPR — непоганий момент. За ₴229 можна взяти повну версію третьої частини, яка включає доповнення Hearts of Stone і Blood and Wine. До того ж версія для ПК та консолей нового покоління отримала оновлення з підтримкою 60 FPS, покращеними відображеннями та іншими графічними поліпшеннями.

А разом з тим до ювілею The Witcher 3: Wild Hunt розробники випустили святковий трейлер:

The Witcher 2: Assassins of Kings — менш масштабна, але все ще сильна частина, з лінійною структурою та політичним сюжетом. За ₴59 отримаєте кампанію на 20–30 годин із якісним сценарієм. Якщо грати спершу в цю частину і потім в третю, то можна буде перенести збереження, які впливають на сюжет. Наприклад, прикольною фішкою є татуювання шиї Геральта, яке він може отримати саме в другій частині.

Перша гра — The Witcher — найбільше підходить для фанатів, які хочуть подивитись, з чого все починалось. Вона архаїчна, з незручним керуванням і заплутаними туторіалами, але має чимало цікавих елементів, яких не було в інших частинах (ех, ті самі картки). До речі, нещодавно розробники поділилися спогадами, як розробка першої частини перетворила студію на хаос.

Також на розпродажі є кілька супутніх ігор у всесвіті The Witcher:

Днем раніше ITC писало, що модери повернули в The Witcher 3 систему навичок з першої гри, додавши понад 200 нових здібностей. А ще гра отримала аж 13 дерев навичок, створених за мотивами оригінальної гри. А також у новині вказано ще кілька інших модів, які можуть вам сподобатися.

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Джерело: Steam 

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