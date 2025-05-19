Модери повернули в The Witcher 3 систему навичок з першої гри — і з нею понад 200 нових здібностей

Моддер під ніком Gerwant випустив мод для The Witcher 3, який відтворює систему навичок з першого The Witcher.
Користувач повністю переробив прокачування героя, повертаючи добре знайому структуру талантів «Бронза/Срібло/Золото». Це не просто косметичне оновлення — мод суттєво змінює геймплей. Воно і не дивно, бо гра отримала аж 13 дерев навичок і понад 200 нових здібностей, створених за мотивами оригінальної гри.
На відміну від стандартної системи The Witcher 3, тут багато навичок доступні вже з самого початку. Це означає, що розвиток Геральта помітно залежить від ваших рішень уже на ранніх етапах. Замість крутого спорядження чи рівня, гравець одразу може зібрати під себе унікальну збірку — з фокусом на мечі, магію або алхімію. Автор пояснив, що акцент зроблено на стратегічному розвитку персонажа та класичному відчутті оригінальної гри.
І цей мод — не єдиний спосіб освіжити третю частину. Нагадаємо кілька інших популярних модів, які допоможуть краще розширити гру:
- Мод від першої особи — змінює перспективу камери;
- HD Reworked Project — глобальний текстурний ремастер;
- Characters Reworked Project — покращує понад 100 моделей персонажів;
- Мод на вбивство NPC — дає можливість вбивати будь-яких мешканців гри;
- Бойовий редизайн — змінює анімації, прицілювання та ухилення.
Завантажити мод, який повертає прокачування з The Witcher 1, можна за посиланням. А поки що CD Projekt Red зосереджені на створенні The Witcher 4, яка матиме незалежну історію від серіалу та унікальний бойовий стиль Цирі.
Джерело: DSOGaming
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