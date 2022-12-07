TikTok назвав найпопулярніші відео та тренди 2022 року

Підбірка найяскравіших моментів 2022 року від TikTok — це гігантська шоколадна статуя у вигляді жирафу, жувальна гумка співачки Розалії та вірусний ремікс на “кукурудзяного хлопчика” Таріка. Соцмережа опублікувала списки кращих, на її думку, відео, трендів, авторів та пісень року.
Найпопулярніші відео у TikTok (США)
Все відео у списку TikTok мають мільйони переглядів і є “найбільш вірусним контентом у застосунку”. З усім тим, список наданий соцмережею дещо суб’єктивний і не включає інші ролики з навіть вищою кількістю переглядів та залученістю.
- @amauryguichon — Constructing a very large chocolate giraffe
- @chipmunksoftiktok — Squishy’s back after hibernation!
- @rosalia — You can say a lot with the way you chew gum
- @blondebrunetteredhead — A deadpan take on “Jiggle Jiggle” by the leads of Riverdale
- @little.blooming.women — “I’m just a baby!”
- @schmoyoho — The beloved Corn Kid gets remixed
- @lizzo — Lizzo helps us learn the choreo for “About Damn Time”
- @itsmrfinn — A teacher’s elaborate yearly school musical reveal
- @jimmydarts — Helping Tom get back on his feet
- @meltandpour — The ultimate showdown: lava vs. ice
На першому місці серед користувачів США цього року знаходиться відео, в якому кухар-кондитер створює величезну статую жирафу із шоколаду, доки на фоні грає ненав’язлива музика з фортепіано. Ролик переглянули 308 млн разів — для порівняння головне відео 2021 року (танець, знятий за допомогою дрону) мало 314 млн переглядів, а ролик із зіркою TikTok Беллою Порч у 2020 році отримав майже пів мільярда переглядів.
@amauryguichon Chocolate Giraffe! 🦒This 8.3ft tall 100% chocolate sculpture is my biggest creation yet. #amauryguichon #chocolate #giraffe ♬ dream river. – Woong Sun Hee
Користувач @chipmunksoftiktok цього року посів друге місце у списку і потрапляє до нього вже другий рік поспіль. Цього разу із роликом, де годує маленького гризуна (32,5 млн переглядів).
@chipmunksoftiktok Thank you God my little Squishy is back from hibernation, fill the cheeks my sweet baby #fyp #welcomeback #cuteanimals #cute #chipmunks #squishy ♬ original sound – Chipmunks of TikTok
Чимало реміксів цього року було зроблено на пісню “It’s corn”. Її створили, надихнувшись інтерв’ю 7-річного хлопчика Таріка, в якому той старанно розказував наскільки любить кукурудзу.
@schmoyoho intro song for any meal/snack with corn 🌽 – from iconic interview on @doingthings ♬ It’s Corn – Tariq & The Gregory Brothers & Recess Therapy
Найпопулярніші відео у TikTok (світ)
- @ox_zung — The Stitch expert shares tricks that made us gasp!
- @rosalia — Rosalía shows us all how to slay
- @lav_sings — Wows us with her #DesiTok singing skills
- @robertirwin — The Aussie conservationist rescues a baby blue-tongued lizard in the outback
- @thammachad — An iconic Thai creator receives an award in all their glory
Лідирує у списку користувач @ox_zung, який ділиться дещо дивними лайфхаками: як за допомогою плойки зробити попкорн, закрити пляшку з водою звичайною серветкою чи запакувати відро з морозивом гарячим чайником. Відео має лише 9 мільйонів переглядів, однак TikTok все одно називає його найкращим у світі.
@ox_zung #stitch #이어찍기 #추천 #fyp #viral #xyzbca #korean #おすすめ ♬ 오리지널 사운드 – 원정맨 WonJeong
Головні тренди (США)
Цьогоріч у TikTok активно переглядали та шукали нові рецепти, поради щодо краси та здоров’я, а також лайфхаки. Ось деякі з популярних тенденцій в США у 2022 році:
- @oursignedworld — How to get the attention of someone who is hard of hearing
- @cookingwithlynja — How to make three types of grilled cheese
- @brunchwithbabs — How to (easily) carve a pumpkin
- @getaheadwithnick — How to nap like a Navy Seal
- @davidsuh — How to pose with “short kings”
- @charlesgross — How to keep your lips moist with olive oil
- @lizzardbird — How to bind a book
- @gavinflo — How to stop slicing golf balls on the golf course
- @rob_skate4life — How to do a varial on a skateboard
- @tiasamudaa — How to contour with powder
Лідирує відео з порадою “Як привернути увагу людини, що не чує”. Його переглянули 4,9 млн разів.
@oursignedworld FYI this is a totally appropriate way in Deaf culture to get peoples attention at the table. #deafdad #asl #signlanguage #deafandhearing #tiktoktaughtme #deaftiktok #deafawareness #deafculture ♬ Love You So – The King Khan & BBQ Show
Головні тренди (світ)
- @efritaasmr — Anyone up for a corn dog?
- @oursignedworld — A daughter learning how to get her deaf father’s attention warms our hearts
- @shinanova — Learning how to communicate through Inuit facial expressions with Shina and her mom Kayuula
- @satisfcapybaraying_pottery — Fitting a Capybara into a ceramic mug
- @mirendarosenberg — Lady Tallow sparking the #TallowTok trend!
Рецепт корн-дога — лідер серед світових трендів у TikTok. Загалом цьогорічна тематика у соцмережі стала переважно “кукурудзяною”, все завдяки тому ж Таріку.
@efritaasmr Balas @siselika jajan seribuan corndog mini super simpel #racunefrita #fyp #jajansd #cemilansimple ♬ suara asli – Efrita ASMR
Найпопулярніші пісні (США)
У переліку кращих пісень у TikTok 2022 року як класичні мелодії, так і свіжі треки. Спільнота зняла 8,9 млн відеороликів з використанням популярного в США треку Sunroof Nicky Youre & dazy. Хіт Кейт Буш 1985 року Running Up That Hill (A Deal with God) також повернувся в чарти.
Найпопулярніші пісні (світ)
Найпопулярніші автори (США)
- @dylanmulvaney — Ділан Малвані — трансактриса, комік і автор контенту. Вірусний документальний фільм на TikTok про її “перехідний шлях”, набрав понад мільярд переглядів.
- @pepperonimuffin — автор Кірстен ділиться гавайською культурою з користувачами.
- @kervo.dolo — Керво Доло — комік, що робить непогані пародії.
- @drewafualo — Дрю Афуало знімає дотепний контент щодо виявлень мізогінії.
- @shoelover99 — Офелія Ніколс, відома багатьом своїм підписникам як «Бейбі-мама», ділиться теплом та позитивом, навіть переживши горе.
- @drewbarrymore — TikTok називає Дрю “промінням сонця”. Акторка дає можливість фолловерам трохи зануритись у своє повсякденне життя.
- @lupitanyongo — Лоліта і її веселе життя у Голлівуді.
- @jaedengomezz та @karaleighcannella — Джейден та Кара — танцювальний дует, що створив чимало танцювальних трендів у соцмережі.
- @guywithamoviecamera — Акаунт Риса Фельдмана став популярним на TikTok, коли автор працював на знімальному майданчику серіалу “Дивовижна місис Мейзел”.
- @richardajefferson — колишній гравець НБА, що став ігровим аналітиком. Річард часто смішить фанатів у TikTok, жартуючи над собою та колегами.
@thedrewbarrymoreshow We’re so excited that @Drew Barrymore is one of @TikTok’s Breakthrough Creators of 2022! #yearontiktok ♬ original sound – thedrewbarrymoreshow
Найпопулярніші автори (світ)
- @badbunny — серед кращих артистів цього року на TikTok Ель Конехо Мало з Пуерто-Ріко, який ділився особливими моментами перед випуском своїх останніх хітів.
- @luvadepedreiro — автор з приголомшливими навичками жонглювання, захопленим святкуванням голів та переможною фразою “receba!”
- @bayashi.tiktok — японський шеф-кухар Баяші підкорив серця (і шлунки!) світової спільноти TikTok своїми надзвичайними кулінарними відео.
- @dylanmulvaney — Трансакторка підкорила не лише США, а й увесь світ.
- @astrosamantha — астронавт Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті бере підписників із собою у дійсно неземні пригоди.
@dylanmulvaney Day 100 (part 4)- cake in bed #trans #fyp ♬ Relaxing Japanese-style piano song inviting nostalgia – Akiko Akiyama