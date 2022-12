TikTok назвав найпопулярніші відео та тренди 2022 року

Підбірка найяскравіших моментів 2022 року від TikTok — це гігантська шоколадна статуя у вигляді жирафу, жувальна гумка співачки Розалії та вірусний ремікс на “кукурудзяного хлопчика” Таріка. Соцмережа опублікувала списки кращих, на її думку, відео, трендів, авторів та пісень року.

Найпопулярніші відео у TikTok (США)

Все відео у списку TikTok мають мільйони переглядів і є “найбільш вірусним контентом у застосунку”. З усім тим, список наданий соцмережею дещо суб’єктивний і не включає інші ролики з навіть вищою кількістю переглядів та залученістю.

@amauryguichon — Constructing a very large chocolate giraffe

@chipmunksoftiktok — Squishy’s back after hibernation!

@rosalia — You can say a lot with the way you chew gum

@blondebrunetteredhead — A deadpan take on “Jiggle Jiggle” by the leads of Riverdale

@little.blooming.women — “I’m just a baby!”

@schmoyoho — The beloved Corn Kid gets remixed

@lizzo — Lizzo helps us learn the choreo for “About Damn Time”

@itsmrfinn — A teacher’s elaborate yearly school musical reveal

@jimmydarts — Helping Tom get back on his feet @meltandpour — The ultimate showdown: lava vs. ice

На першому місці серед користувачів США цього року знаходиться відео, в якому кухар-кондитер створює величезну статую жирафу із шоколаду, доки на фоні грає ненав’язлива музика з фортепіано. Ролик переглянули 308 млн разів — для порівняння головне відео 2021 року (танець, знятий за допомогою дрону) мало 314 млн переглядів, а ролик із зіркою TikTok Беллою Порч у 2020 році отримав майже пів мільярда переглядів.

Користувач @chipmunksoftiktok цього року посів друге місце у списку і потрапляє до нього вже другий рік поспіль. Цього разу із роликом, де годує маленького гризуна (32,5 млн переглядів).

Чимало реміксів цього року було зроблено на пісню “It’s corn”. Її створили, надихнувшись інтерв’ю 7-річного хлопчика Таріка, в якому той старанно розказував наскільки любить кукурудзу.

Найпопулярніші відео у TikTok (світ)

@ox_zung — The Stitch expert shares tricks that made us gasp!

@rosalia — Rosalía shows us all how to slay

@lav_sings — Wows us with her #DesiTok singing skills

@robertirwin — The Aussie conservationist rescues a baby blue-tongued lizard in the outback

@thammachad — An iconic Thai creator receives an award in all their glory

Лідирує у списку користувач @ox_zung, який ділиться дещо дивними лайфхаками: як за допомогою плойки зробити попкорн, закрити пляшку з водою звичайною серветкою чи запакувати відро з морозивом гарячим чайником. Відео має лише 9 мільйонів переглядів, однак TikTok все одно називає його найкращим у світі.

Головні тренди (США)

Цьогоріч у TikTok активно переглядали та шукали нові рецепти, поради щодо краси та здоров’я, а також лайфхаки. Ось деякі з популярних тенденцій в США у 2022 році:

@oursignedworld — How to get the attention of someone who is hard of hearing

@cookingwithlynja — How to make three types of grilled cheese

@brunchwithbabs — How to (easily) carve a pumpkin

@getaheadwithnick — How to nap like a Navy Seal

@davidsuh — How to pose with “short kings”

@charlesgross — How to keep your lips moist with olive oil

@lizzardbird — How to bind a book

@gavinflo — How to stop slicing golf balls on the golf course

@rob_skate4life — How to do a varial on a skateboard

@tiasamudaa — How to contour with powder

Лідирує відео з порадою “Як привернути увагу людини, що не чує”. Його переглянули 4,9 млн разів.

Головні тренди (світ)

@efritaasmr — Anyone up for a corn dog?

@oursignedworld — A daughter learning how to get her deaf father’s attention warms our hearts

@shinanova — Learning how to communicate through Inuit facial expressions with Shina and her mom Kayuula

@satisfcapybaraying_pottery — Fitting a Capybara into a ceramic mug

@mirendarosenberg — Lady Tallow sparking the #TallowTok trend!

Рецепт корн-дога — лідер серед світових трендів у TikTok. Загалом цьогорічна тематика у соцмережі стала переважно “кукурудзяною”, все завдяки тому ж Таріку.

Найпопулярніші пісні (США)

У переліку кращих пісень у TikTok 2022 року як класичні мелодії, так і свіжі треки. Спільнота зняла 8,9 млн відеороликів з використанням популярного в США треку Sunroof Nicky Youre & dazy. Хіт Кейт Буш 1985 року Running Up That Hill (A Deal with God) також повернувся в чарти.

Найпопулярніші пісні (світ)

Найпопулярніші автори (США)

@dylanmulvaney — Ділан Малвані — трансактриса, комік і автор контенту. Вірусний документальний фільм на TikTok про її “перехідний шлях”, набрав понад мільярд переглядів.

@pepperonimuffin — автор Кірстен ділиться гавайською культурою з користувачами.

@kervo.dolo — Керво Доло — комік, що робить непогані пародії.

@drewafualo — Дрю Афуало знімає дотепний контент щодо виявлень мізогінії.

@shoelover99 — Офелія Ніколс, відома багатьом своїм підписникам як «Бейбі-мама», ділиться теплом та позитивом, навіть переживши горе.

@drewbarrymore — TikTok називає Дрю “промінням сонця”. Акторка дає можливість фолловерам трохи зануритись у своє повсякденне життя.

@lupitanyongo — Лоліта і її веселе життя у Голлівуді.

@jaedengomezz та @karaleighcannella — Джейден та Кара — танцювальний дует, що створив чимало танцювальних трендів у соцмережі.

@guywithamoviecamera — Акаунт Риса Фельдмана став популярним на TikTok, коли автор працював на знімальному майданчику серіалу “Дивовижна місис Мейзел”.

@richardajefferson — колишній гравець НБА, що став ігровим аналітиком. Річард часто смішить фанатів у TikTok, жартуючи над собою та колегами.

Найпопулярніші автори (світ)

@badbunny — серед кращих артистів цього року на TikTok Ель Конехо Мало з Пуерто-Ріко, який ділився особливими моментами перед випуском своїх останніх хітів.

@luvadepedreiro — автор з приголомшливими навичками жонглювання, захопленим святкуванням голів та переможною фразою “receba!”

@bayashi.tiktok — японський шеф-кухар Баяші підкорив серця (і шлунки!) світової спільноти TikTok своїми надзвичайними кулінарними відео.

@dylanmulvaney — Трансакторка підкорила не лише США, а й увесь світ.