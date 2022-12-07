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TikTok назвав найпопулярніші відео та тренди 2022 року

TikTok назвав найпопулярніші відео та тренди 2022 року

Підбірка найяскравіших моментів 2022 року від TikTok — це гігантська шоколадна статуя у вигляді жирафу, жувальна гумка співачки Розалії та вірусний ремікс на “кукурудзяного хлопчика” Таріка. Соцмережа опублікувала списки кращих, на її думку, відео, трендів, авторів та пісень року.  

Найпопулярніші відео у TikTok (США)

Все відео у списку TikTok мають мільйони переглядів і є “найбільш вірусним контентом у застосунку”. З усім тим, список наданий соцмережею дещо суб’єктивний і не включає інші ролики з навіть вищою кількістю переглядів та залученістю.

  1. @amauryguichon Constructing a very large chocolate giraffe
  1. @chipmunksoftiktok Squishy’s back after hibernation!
  1. @rosalia You can say a lot with the way you chew gum
  1. @blondebrunetteredhead A deadpan take on “Jiggle Jiggle” by the leads of Riverdale
  1. @little.blooming.women “I’m just a baby!”
  1. @schmoyoho The beloved Corn Kid gets remixed
  1. @lizzo Lizzo helps us learn the choreo for “About Damn Time”
  1. @itsmrfinn A teacher’s elaborate yearly school musical reveal
  1. @jimmydarts Helping Tom get back on his feet
  2. @meltandpour The ultimate showdown: lava vs. ice

На першому місці серед користувачів США цього року знаходиться відео, в якому кухар-кондитер створює величезну статую жирафу із шоколаду, доки на фоні грає ненав’язлива музика з фортепіано. Ролик переглянули 308 млн разів — для порівняння головне відео 2021 року (танець, знятий за допомогою дрону) мало 314 млн переглядів, а ролик із зіркою TikTok Беллою Порч у 2020 році отримав майже пів мільярда переглядів.

@amauryguichon Chocolate Giraffe! 🦒This 8.3ft tall 100% chocolate sculpture is my biggest creation yet. #amauryguichon #chocolate #giraffe ♬ dream river. – Woong Sun Hee

Користувач @chipmunksoftiktok цього року посів друге місце у списку і потрапляє до нього вже другий рік поспіль. Цього разу із роликом, де годує маленького гризуна (32,5 млн переглядів).

@chipmunksoftiktok Thank you God my little Squishy is back from hibernation, fill the cheeks my sweet baby #fyp #welcomeback #cuteanimals #cute #chipmunks #squishy ♬ original sound – Chipmunks of TikTok

Чимало реміксів цього року було зроблено на пісню “It’s corn”. Її створили, надихнувшись інтерв’ю 7-річного хлопчика Таріка, в якому той старанно розказував наскільки любить кукурудзу.

@schmoyoho intro song for any meal/snack with corn 🌽 – from iconic interview on @doingthings ♬ It’s Corn – Tariq & The Gregory Brothers & Recess Therapy

Найпопулярніші відео у TikTok (світ)

  1. @ox_zung The Stitch expert shares tricks that made us gasp!
  1. @rosalia Rosalía shows us all how to slay
  1. @lav_sings Wows us with her #DesiTok singing skills
  1. @robertirwin The Aussie conservationist rescues a baby blue-tongued lizard in the outback
  1. @thammachad An iconic Thai creator receives an award in all their glory

Лідирує у списку користувач @ox_zung, який ділиться дещо дивними лайфхаками: як за допомогою плойки зробити попкорн, закрити пляшку з водою звичайною серветкою чи запакувати відро з морозивом гарячим чайником. Відео має лише 9 мільйонів переглядів, однак TikTok все одно називає його найкращим у світі.

@ox_zung #stitch #이어찍기 #추천 #fyp #viral #xyzbca #korean #おすすめ ♬ 오리지널 사운드 – 원정맨 WonJeong

Головні тренди (США) 

Цьогоріч у TikTok активно переглядали та шукали нові рецепти, поради щодо краси та здоров’я, а також лайфхаки. Ось деякі з популярних тенденцій в США у 2022 році:

  1. @oursignedworld How to get the attention of someone who is hard of hearing
  1. @cookingwithlynja How to make three types of grilled cheese
  1. @brunchwithbabs How to (easily) carve a pumpkin
  1. @getaheadwithnick How to nap like a Navy Seal
  1. @davidsuh How to pose with “short kings”
  1. @charlesgross How to keep your lips moist with olive oil
  1. @lizzardbird How to bind a book
  1. @gavinflo How to stop slicing golf balls on the golf course
  1. @rob_skate4life How to do a varial on a skateboard
  1. @tiasamudaa How to contour with powder

Лідирує відео з порадою “Як привернути увагу людини, що не чує”. Його переглянули 4,9 млн разів.

@oursignedworld FYI this is a totally appropriate way in Deaf culture to get peoples attention at the table. #deafdad #asl #signlanguage #deafandhearing #tiktoktaughtme #deaftiktok #deafawareness #deafculture ♬ Love You So – The King Khan & BBQ Show

Головні тренди (світ) 

  1. @efritaasmr Anyone up for a corn dog?
  1. @oursignedworld A daughter learning how to get her deaf father’s attention warms our hearts
  1. @shinanova Learning how to communicate through Inuit facial expressions with Shina and her mom Kayuula
  1. @satisfcapybaraying_pottery Fitting a Capybara into a ceramic mug
  1. @mirendarosenberg Lady Tallow sparking the #TallowTok trend!

Рецепт корн-дога — лідер серед світових трендів у TikTok. Загалом цьогорічна тематика у соцмережі стала переважно “кукурудзяною”, все завдяки тому ж Таріку.

@efritaasmr Balas @siselika jajan seribuan corndog mini super simpel #racunefrita #fyp #jajansd #cemilansimple ♬ suara asli – Efrita ASMR

Найпопулярніші пісні (США)

У переліку кращих пісень у TikTok 2022 року як класичні мелодії, так і свіжі треки. Спільнота зняла 8,9 млн відеороликів з використанням популярного в США треку Sunroof Nicky Youre & dazy. Хіт Кейт Буш 1985 року Running Up That Hill (A Deal with God) також повернувся в чарти.

  1. “Sunroof” Nicky Youre & dazy
  1. “L$d” Luclover
  1. “Ginseng Strip 2002” Yung Lean
  1. “About Damn Time” Lizzo
  1. “Just a Cloud Away” Pharrell Williams 
  1. “Forever” Labrinth
  1. “Wait a Minute!” WILLOW 
  1. “Jiggle Jiggle” Duke & Jones & Louis Theroux
  1. “BILLIE EILISH” Armani White
  1. “Running Up That Hill (A Deal With God)” Kate Bush

Найпопулярніші пісні (світ)

  1. “Ginseng Strip 2002” Yung Lean
  1. “Sunroof” Nicky Youre & dazy
  1. “Wait a Minute” WILLOW
  1. “Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral” WZ Beat
  1. “Cool for the Summer” Demi Lovato
  1. “Jiggle Jiggle” Duke & Jones & Louis Theroux 💵
  1. “Me Porto Bonito” Bad Bunny & Chencho Corleone
  1. “About Damn Time” Lizzo
  1. “L$d” Luclover
  1. “Una Noche En Medellín” Cris Mj

Найпопулярніші автори (США)

  1. @dylanmulvaney — Ділан Малвані — трансактриса, комік і автор контенту. Вірусний документальний фільм на TikTok про її “перехідний шлях”, набрав понад мільярд переглядів.
  1. @pepperonimuffin — автор Кірстен ділиться гавайською культурою з користувачами.
  1. @kervo.dolo — Керво Доло — комік, що робить непогані пародії.
  1. @drewafualo — Дрю Афуало знімає дотепний контент щодо виявлень мізогінії.
  1. @shoelover99 — Офелія Ніколс, відома багатьом своїм підписникам як «Бейбі-мама», ділиться теплом та позитивом, навіть переживши горе.
  1. @drewbarrymore — TikTok називає Дрю “промінням сонця”. Акторка дає можливість фолловерам трохи зануритись у своє повсякденне життя.
  1. @lupitanyongo — Лоліта і її веселе життя у Голлівуді.
  1. @jaedengomezz та @karaleighcannella — Джейден та  Кара — танцювальний дует, що створив чимало танцювальних трендів у соцмережі.
  1. @guywithamoviecamera — Акаунт Риса Фельдмана став популярним на TikTok, коли автор працював на знімальному майданчику серіалу  “Дивовижна місис Мейзел”.
  1. @richardajefferson — колишній гравець НБА, що став ігровим аналітиком. Річард часто смішить фанатів у TikTok, жартуючи над собою та колегами.
@thedrewbarrymoreshow We’re so excited that @Drew Barrymore is one of @TikTok’s Breakthrough Creators of 2022! #yearontiktok ♬ original sound – thedrewbarrymoreshow

Найпопулярніші автори (світ)

  1. @badbunny — серед кращих артистів цього року на TikTok Ель Конехо Мало з Пуерто-Ріко, який ділився особливими моментами перед випуском своїх останніх хітів.
  1. @luvadepedreiro — автор з приголомшливими навичками жонглювання, захопленим святкуванням голів та переможною фразою “receba!”
  1. @bayashi.tiktok — японський шеф-кухар Баяші підкорив серця (і шлунки!) світової спільноти TikTok своїми надзвичайними кулінарними відео.
  1. @dylanmulvaney — Трансакторка підкорила не лише США, а й увесь світ.
  1. @astrosamantha — астронавт Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті бере підписників із собою у дійсно неземні пригоди.
@dylanmulvaney Day 100 (part 4)- cake in bed #trans #fyp ♬ Relaxing Japanese-style piano song inviting nostalgia – Akiko Akiyama


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