Новини Софт 30.11.2023 о 09:17 comment views icon

Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

Google Play назвав найкращі програми та ігри 2023 року для Android. Перелік враховує симпатії користувачів та має багато категорій.

Вибір користувачів 2023

У цій номінації перемогу отримав ChatGPT. BeReal переміг минулого року, а до цього двома переможцями у США були потокові сервіси (Paramount+ та Disney+). Вибором користувачів серед ігор стала MONOPOLY GO!

Найкращі програми 2023 року

Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

Найкращий застосунок 2023 року – Imprint: Learn Visually

«Imprint: Learn Visually ділиться невеликими уроками, які використовують візуальне оповідання, щоб втілити концепції в життя. Досліджуйте світи психології, історії, здоров’я, технологій тощо абсолютно по-новому».

Spotify – найкращий застосунок для кількох пристроїв

«Незалежно від того, слухаєте ви улюблену музику на кухні, у дорозі чи в поході, Spotify сяє, коли йдеться про безперебійну роботу на різних пристроях. Нам подобається, як ви можете віддалено керувати відтворенням на іншому пристрої та завантажувати треки чи епізоди для відтворення в режимі офлайн».

  • Найкраще для годинників: WhatsApp Messenger
    Почесні відзнаки: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment
  • Найкраще для планшетів: поняття: Concepts: Sketch, Note, Draw
    Почесні відзнаки: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks
  • Найкраще для Chromebook: FlipaClip: Create 2D Animation
    Почесні відзнаки: Evernote – Note Organizer, Wideo
  • Найкраще для Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies
    Почесні відзнаки: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV
  • Найкраще для автомобілів: Amazon Prime Video
    Почесні відзнаки: Beach Buggy Racing, Spotify
  • Найкраще для розваг: Bumble For Friends: Meet IRL
    Почесна відзнака: Reelsy Reel Maker Video Editor
  • Найкраще для особистісного розвитку: Voidpet Garden: Mental Health
    Почесна відзнака: Imprint: Learn Visually
  • Найкраще щодня: Artifact: Feed Your Curiosity
    Почесна відзнака: ReciMe: Easy & Tasty Recipes
  • Найкраща прихована перлина: Aware: Mindfulness & Wellbeing
    Почесна відзнака: Stippl: Explore, Plan & Share
  • Найкраще з ШІ: Character AI: AI-Powered Chat
    Почесна відзнака: ChatGPT
  • Найкраще для сім’ї: Paw Patrol Academy
    Почесна відзнака: LEGO DUPLO DISNEY
  • Найкорисніший: AWorld in support of ActNow

Кращі Android ігри 2023 року

Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

Найкраща гра 2023 року – Honkai: Star Rail

«Ця науково-фантастична феєрія отримала звання нашої найкращої гри року завдяки чудовій глибині вмісту, приголомшливій візуальній картинці та продуманому дизайну. Розповсюджуючи знання та передісторії персонажів по всій грі, Honkai: Star Rail забезпечує тривалу розвагу як для ентузіастів рольових ігор, так і для новачків».

Вакансії

Junior Angular Developer Hygge Software

Project Manager De7 Partner LLC, Віддалено

Юрист Rescue Now

Найкраща гра для кількох пристроїв – OUTERPLANE – Strategy Anime

«Хоча ми любимо її чарівних персонажів та захопливі історії, здатність OUTERPLANE легко працювати на кількох пристроях виділяє її серед інших покрокових стратегій у Play. Від надзвичайної продуктивності ПК до бездоганного переходу між екранами на складаних панелях, OUTERPLANE приголомшлива візуально, технічно дивовижна та просто весела».

  • Найкращий мультиплеєр: Farlight 84
    Почесні згадки: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn
  • Найкращий вибір: MONOPOLY GO! Почесні згадки: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die
  • Найкраще інді: Vampire Survivors
    Почесні згадки: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom
  • Найкраща історія: Honkai: Star Rail
    Почесні згадки: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG
  • Найкращий поточний: Stumble Guys
    Почесні згадки: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match
  • Найкорисніша: Pokémon Sleep
    Почесні згадки: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant
  • Найкраще в Play Pass: Magic Rampage
    Почесні згадки: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us
  • Найкраще для планшетів: Honkai: Star Rail
    Почесні відзнаки: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS
  • Найкраще для Chromebook: Minecraft
  • Найкраще для Google Play Games на ПК: Arknights

Джерело: Google Play

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати