Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

Google Play назвав найкращі програми та ігри 2023 року для Android. Перелік враховує симпатії користувачів та має багато категорій.
Вибір користувачів 2023
У цій номінації перемогу отримав ChatGPT. BeReal переміг минулого року, а до цього двома переможцями у США були потокові сервіси (Paramount+ та Disney+). Вибором користувачів серед ігор стала MONOPOLY GO!
Найкращі програми 2023 року
Найкращий застосунок 2023 року – Imprint: Learn Visually
«Imprint: Learn Visually ділиться невеликими уроками, які використовують візуальне оповідання, щоб втілити концепції в життя. Досліджуйте світи психології, історії, здоров’я, технологій тощо абсолютно по-новому».
Spotify – найкращий застосунок для кількох пристроїв
«Незалежно від того, слухаєте ви улюблену музику на кухні, у дорозі чи в поході, Spotify сяє, коли йдеться про безперебійну роботу на різних пристроях. Нам подобається, як ви можете віддалено керувати відтворенням на іншому пристрої та завантажувати треки чи епізоди для відтворення в режимі офлайн».
- Найкраще для годинників: WhatsApp Messenger
Почесні відзнаки: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment
- Найкраще для планшетів: поняття: Concepts: Sketch, Note, Draw
Почесні відзнаки: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks
- Найкраще для Chromebook: FlipaClip: Create 2D Animation
Почесні відзнаки: Evernote – Note Organizer, Wideo
- Найкраще для Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies
Почесні відзнаки: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV
- Найкраще для автомобілів: Amazon Prime Video
Почесні відзнаки: Beach Buggy Racing, Spotify
- Найкраще для розваг: Bumble For Friends: Meet IRL
Почесна відзнака: Reelsy Reel Maker Video Editor
- Найкраще для особистісного розвитку: Voidpet Garden: Mental Health
Почесна відзнака: Imprint: Learn Visually
- Найкраще щодня: Artifact: Feed Your Curiosity
Почесна відзнака: ReciMe: Easy & Tasty Recipes
- Найкраща прихована перлина: Aware: Mindfulness & Wellbeing
Почесна відзнака: Stippl: Explore, Plan & Share
- Найкраще з ШІ: Character AI: AI-Powered Chat
Почесна відзнака: ChatGPT
- Найкраще для сім’ї: Paw Patrol Academy
Почесна відзнака: LEGO DUPLO DISNEY
- Найкорисніший: AWorld in support of ActNow
Кращі Android ігри 2023 року
Найкраща гра 2023 року – Honkai: Star Rail
«Ця науково-фантастична феєрія отримала звання нашої найкращої гри року завдяки чудовій глибині вмісту, приголомшливій візуальній картинці та продуманому дизайну. Розповсюджуючи знання та передісторії персонажів по всій грі, Honkai: Star Rail забезпечує тривалу розвагу як для ентузіастів рольових ігор, так і для новачків».
Вакансії
Junior Angular Developer Hygge Software
Project Manager De7 Partner LLC, Віддалено
Найкраща гра для кількох пристроїв – OUTERPLANE – Strategy Anime
«Хоча ми любимо її чарівних персонажів та захопливі історії, здатність OUTERPLANE легко працювати на кількох пристроях виділяє її серед інших покрокових стратегій у Play. Від надзвичайної продуктивності ПК до бездоганного переходу між екранами на складаних панелях, OUTERPLANE приголомшлива візуально, технічно дивовижна та просто весела».
- Найкращий мультиплеєр: Farlight 84
Почесні згадки: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn
- Найкращий вибір: MONOPOLY GO! Почесні згадки: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die
- Найкраще інді: Vampire Survivors
Почесні згадки: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom
- Найкраща історія: Honkai: Star Rail
Почесні згадки: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG
- Найкращий поточний: Stumble Guys
Почесні згадки: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match
- Найкорисніша: Pokémon Sleep
Почесні згадки: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant
- Найкраще в Play Pass: Magic Rampage
Почесні згадки: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us
- Найкраще для планшетів: Honkai: Star Rail
Почесні відзнаки: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS
- Найкраще для Chromebook: Minecraft
- Найкраще для Google Play Games на ПК: Arknights
Джерело: Google Play