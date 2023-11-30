Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

Google Play назвав найкращі програми та ігри 2023 року для Android. Перелік враховує симпатії користувачів та має багато категорій.

Вибір користувачів 2023

У цій номінації перемогу отримав ChatGPT. BeReal переміг минулого року, а до цього двома переможцями у США були потокові сервіси (Paramount+ та Disney+). Вибором користувачів серед ігор стала MONOPOLY GO!

Найкращі програми 2023 року

Найкращий застосунок 2023 року – Imprint: Learn Visually

«Imprint: Learn Visually ділиться невеликими уроками, які використовують візуальне оповідання, щоб втілити концепції в життя. Досліджуйте світи психології, історії, здоров’я, технологій тощо абсолютно по-новому».

Spotify – найкращий застосунок для кількох пристроїв

«Незалежно від того, слухаєте ви улюблену музику на кухні, у дорозі чи в поході, Spotify сяє, коли йдеться про безперебійну роботу на різних пристроях. Нам подобається, як ви можете віддалено керувати відтворенням на іншому пристрої та завантажувати треки чи епізоди для відтворення в режимі офлайн».

Найкраще для годинників: WhatsApp Messenger

Почесні відзнаки: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment

Почесні відзнаки: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment Найкраще для планшетів: поняття: Concepts: Sketch, Note, Draw

Почесні відзнаки: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks

Почесні відзнаки: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks Найкраще для Chromebook: FlipaClip: Create 2D Animation

Почесні відзнаки: Evernote – Note Organizer, Wideo

Почесні відзнаки: Evernote – Note Organizer, Wideo Найкраще для Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies

Почесні відзнаки: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV

Почесні відзнаки: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV Найкраще для автомобілів: Amazon Prime Video

Почесні відзнаки: Beach Buggy Racing, Spotify

Почесні відзнаки: Beach Buggy Racing, Spotify Найкраще для розваг: Bumble For Friends: Meet IRL

Почесна відзнака: Reelsy Reel Maker Video Editor

Почесна відзнака: Reelsy Reel Maker Video Editor Найкраще для особистісного розвитку: Voidpet Garden: Mental Health

Почесна відзнака: Imprint: Learn Visually

Почесна відзнака: Imprint: Learn Visually Найкраще щодня: Artifact: Feed Your Curiosity

Почесна відзнака: ReciMe: Easy & Tasty Recipes

Почесна відзнака: ReciMe: Easy & Tasty Recipes Найкраща прихована перлина: Aware: Mindfulness & Wellbeing

Почесна відзнака: Stippl: Explore, Plan & Share

Почесна відзнака: Stippl: Explore, Plan & Share Найкраще з ШІ: Character AI: AI-Powered Chat

Почесна відзнака: ChatGPT

Почесна відзнака: ChatGPT Найкраще для сім’ї: Paw Patrol Academy

Почесна відзнака: LEGO DUPLO DISNEY

Почесна відзнака: LEGO DUPLO DISNEY Найкорисніший: AWorld in support of ActNow

Кращі Android ігри 2023 року

Найкраща гра 2023 року – Honkai: Star Rail

«Ця науково-фантастична феєрія отримала звання нашої найкращої гри року завдяки чудовій глибині вмісту, приголомшливій візуальній картинці та продуманому дизайну. Розповсюджуючи знання та передісторії персонажів по всій грі, Honkai: Star Rail забезпечує тривалу розвагу як для ентузіастів рольових ігор, так і для новачків».

Найкраща гра для кількох пристроїв – OUTERPLANE – Strategy Anime

«Хоча ми любимо її чарівних персонажів та захопливі історії, здатність OUTERPLANE легко працювати на кількох пристроях виділяє її серед інших покрокових стратегій у Play. Від надзвичайної продуктивності ПК до бездоганного переходу між екранами на складаних панелях, OUTERPLANE приголомшлива візуально, технічно дивовижна та просто весела».

Найкращий мультиплеєр: Farlight 84

Почесні згадки: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn

Почесні згадки: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn Найкращий вибір: MONOPOLY GO! Почесні згадки: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die

Почесні згадки: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die Найкраще інді: Vampire Survivors

Почесні згадки: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom

Почесні згадки: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom Найкраща історія: Honkai: Star Rail

Почесні згадки: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG

Почесні згадки: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG Найкращий поточний: Stumble Guys

Почесні згадки: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match

Почесні згадки: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match Найкорисніша: Pokémon Sleep

Почесні згадки: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant

Почесні згадки: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant Найкраще в Play Pass: Magic Rampage

Почесні згадки: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us

Почесні згадки: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us Найкраще для планшетів: Honkai: Star Rail

Почесні відзнаки: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS

Почесні відзнаки: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS Найкраще для Chromebook: Minecraft

Найкраще для Google Play Games на ПК: Arknights

Джерело: Google Play