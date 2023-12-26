Новини IT-бізнес 26.12.2023 о 17:23 comment views icon

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

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Юрій Орос

Автор новин

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Дослідники з Counterpoint опублікували перелік 5 найпопулярніших моделей у 8 країнах, які є найбільшими ринками для індустрії смартфонів: США, Китай, Індія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Південна Корея та Японія.

Найчастіше зустрічається Apple (у Японії та Британії смартфони компанії повністю заповнюють топ-5) та Samsung. Якщо виключити Китай та Індію, то можна було б обмежитися лише цими двома виробниками смартфонів. А от у двох найбільших за населенням країнах світу набір суттєво різноманітніший.

США

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Китай

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Індія

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Німеччина

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Велика Британія

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Франція

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Південна Корея

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Японія

Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

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