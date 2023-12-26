Топ-5 моделей смартфонів жовтня 2023 у 8 країнах, — Counterpoint

Дослідники з Counterpoint опублікували перелік 5 найпопулярніших моделей у 8 країнах, які є найбільшими ринками для індустрії смартфонів: США, Китай, Індія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Південна Корея та Японія.

Найчастіше зустрічається Apple (у Японії та Британії смартфони компанії повністю заповнюють топ-5) та Samsung. Якщо виключити Китай та Індію, то можна було б обмежитися лише цими двома виробниками смартфонів. А от у двох найбільших за населенням країнах світу набір суттєво різноманітніший.

США

Китай

Індія

Німеччина

Велика Британія

Франція

Південна Корея

Японія