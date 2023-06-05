Трансляції Xbox Games Showcase та Starfield Direct — українські субтитри та жодних CGI-трейлерів від студій Microsoft

Наступного тижня відбудеться захід Xbox Games Showcase, під час якого публіці покажуть нові трейлери ігор. Як зазначають у Microsoft, жоден трейлер до власних ігор компанії не буде повністю складатися з кадрів комп’ютерної графіки.

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Віцепрезидента Xbox з ігрового маркетингу Аарона Грінберга запитали, чи буде на Showcase показаний геймплей для анонсованих ігор та трейлери на базі комп’ютерної графіки для неанонсованих ігор. На це він відповів, що жоден із трейлерів до власних ігор компанії, які демонструватимуться на заході, не буде повністю складатися з комп’ютерної графіки. Всі кадри будуть являти собою внутрішньоігрові знімання, знімання з використанням рушія або внутрішньоігрові знімання з додаванням певної кількості кінематографії. При цьому кожен трейлер буде належним чином позначений для розуміння ситуації шанувальниками.

None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) June 4, 2023

Іншому підписнику Грінберг написав, що «на нашому ігровому шоу не буде трейлерів до фільмів», що може бути відсиланням до трейлера Gran Turismo, який був показаний під час нещодавнього PlayStation Showcase.

Захід Xbox Games Showcase проходитиме у неділю, 11 червня. Його початок запланований на 20:00 за київським часом. Після Showcase відбудеться презентація Starfield Direct, присвячена виключно майбутній грі Starfield від Bethesda. За словами Грінберга, Xbox Games Showcase та Starfield Direct разом триватимуть близько 2 годин. У Xbox обіцяють зробити переклад трансляції українською за допомогою субтитрів. Трансляцію можна буде переглянути на таких ресурсах:

Джерело: videogameschronicle