Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Final Fantasy 16 та Alan Wake 2: головні ігри та трейлери Sony PlayStation Showcase

Sony провела захід PlayStation Showcase та анонсувала низку нових ігор для PlayStation 5 та PlayStation VR. Зупинимося коротко на найцікавіших проєктах та трейлерах.
Spider-Man 2
У Spider-Man 2 гравці зможуть перемикатися між персонажами, що дозволить замінити Пітера Паркера на Майлза Моралеса. Гра вийде восени на PS5.
Fairgame$
Haven Studios анонсувала свою першу гру, в якій належить займатися експропріацією майна багатих.
Helldivers 2
Це продовження шутера з видом зверху, що вийшов у 2015 році. Helldivers 2 вийде на PlayStation 5 та ПК у 2023 році й, схоже, збереже оригінальний стиль серії.
Immortals of Aveum
Новий трейлер Immortals of Aveum показує елементи сюжету та геймплею. Гра вийде 20 липня на PlayStation 5, Xbox Series X та ПК.
Ghostrunner 2
Динамічний платформер від першої особи вийде на PlayStation 5 до кінця цього року.
Phantom Blade 0
Phantom Blade 0 пропонує гравцям битви на мечах. Дата виходу поки що не називається.
Sword of the Sea
Гра від розробників Abzu та The Pathless для платформи PlayStation 5. Трейлер показує, як можна використовувати меч замість скейтборду чи дошки для серфінгу.
The Talos Principle 2
Продовження гри 2014 року. Серія відома тим, що використовує філософію та головоломки для створення унікального геймплею. Вихід The Talos Principle 2 заплановано цього року.
Neva
Гра про мечника і білого вовка з рогами вийде на PlayStation 5 у 2024 році.
Foamstars
Це веселий шутер, у якому замість традиційних убивчих та вибухонебезпечних боєприпасів використовуються піна, різноколірні бульбашки та рідини.
The Plucky Squire
The Plucky Squire є грою, виконаною в сеттингу збірки історій.
Teardown
Воксельна гра, яку можна коротко схарактеризувати, як Minecraft навпаки. Замість створення предметів з блоків тут належить руйнувати все дощенту. Гра вже вийшла на ПК, а цього року також з’явиться на PlayStation 5 і Xbox Series X.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Konami анонсувала вихід ремейку Metal Gear Solid 3: Snake Eater на PlayStation 5 та показала відповідний трейлер.
Towers of Aghasba
Towers of Aghasba – це гра про відновлення природи колись красивого світу.
Final Fantasy 16
Напередодні релізу, запланованого на 22 червня, розробники показали найновіший сюжетний трейлер Final Fantasy 16.
Alan Wake 2
Довгоочікуване продовження Alan Wake 2010 вийде на PlayStation 5 і ПК 17 жовтня. Гра не розповсюджуватиметься на дисках, а лише у цифровому форматі. На момент релізу заявлено українську локалізацію.
Assassin’s Creed Mirage
Assassin Creed Mirage вийде 12 жовтня. Головним персонажем стане Басим, а сюжет розгортається до подій Assassin Creed Valhalla.
Revenant Hill
У Revenant Hill головну роль відіграє кіт, на ім’я Твігс та спільнота, яка його оточує.
Dragon’s Dogma 2
У екшен-RPG Dragon’s Dogma 2 головному герою за допомогою союзників належить відновити втрачені спогади.
Resident Evil 4
Resident Evil 4 вийде для PlayStation VR 2. Дата релізу не була оголошена.
Marathon
Marathon – це новий яскравий шутер від Bungie, творця Destiny 2.
Concord
Гра Concord вийде на PlayStation 5 та ПК у 2024 році. Трейлер виглядає яскраво, але розкриває дуже мало інформації про проєкт.
Gran Turismo
Кіноадаптація ігор серії Gran Turismo вийде у серпні. В основу сценарію покладено реальну історію про юного шанувальника Gran Turismo, який у 20-річному віці здобуває перемогу в серії змагань Nissan і розпочинає кар’єру професійного автогонщика.
Project Q
Sony випустить свій портативний пристрій для віддаленої гри. По суті, це контролер DualSense із 8-дюймовим екраном посередині. Вихід пристрою очікується наприкінці цього року. Також очікується поява навушників PlayStation.
Джерело: polygon