Трейлер детективу "Жінка з каюти №10": Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхті
Кіра Найтлі у фільмі "Жінка з каюти №10"

Netflix випустив перший трейлер фільму “Жінка з каюти №10” — психологічного трилеру з елементами детективу, де Кіра Найтлі розслідує таємниче вбивство на яхті.

Фільм заснований на однойменному романі-бестселері Рут Вейр 2016 року й оповідає про журналістку-мандрівницю Лору “Ло” Блеклок, яка під час подорожі на яхті помічає, як одного з пасажирів викидають за борт. Заможні попутники намагаються переконати жінку, що такого не було, однак сумніви змушують персонажку Найтлі взятися за власне розслідування.

Трейлер фільму "Жінка з каюти №10" — Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхтіТрейлер фільму "Жінка з каюти №10" — Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхтіТрейлер фільму "Жінка з каюти №10" — Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхті

Крім основної історії “Жінка з каюти №10” порушує питання класової та гендерної дискримінації, а також газлайтингу.

“По суті, фільм розповідає про жінку, яка переживає щось дивне, правдиво про це розповідає, але її не сприймають серйозно через те, ким вона є. Занадто багато людей знають, що це таке, і я думаю, що ми хочемо виправдання для себе так само як і Ло”, — зазначає Вейр.

Серед решти акторського складу: Гай Пірс, Ханна Веддінгем, Девід Аджала, Арт Малік, Кая Скоделаріо, Девід Морріссі, Деніел Інгз та Гугу Мбата-Роу, частина з персонажів яких є головними підозрюваними. Сценарій написали Джо Шрапнельм, Анна Вотерхаус та Саймон Стоун, який також виступив режисером.

Трейлер фільму "Жінка з каюти №10" — Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхтіТрейлер фільму "Жінка з каюти №10" — Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхті

“Жінка з каюти №10” вийде на Netflix 10 жовтня. Зазначимо, що Найтлі не вперше співпрацює з Netflix в жанрі детективу. Торік на стримінгу вийшов серіал “Чорні голуби” зі 100% на Rotten Tomatoes, де акторка зіграла шпигунку під прикриттям.

Джерело: Variety, Deadline

