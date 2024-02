20th Century Studios випустила офіційний трейлер фільму «Королівство планети мавп» (Kingdom of the Planet of the Apes), де розкрила більше сюжетних подробиць та дату світової прем’єри — 10 травня 2024 року. В Україні кіно почнуть показувати на день раніше.

Офіційний синопсис повідомляє:

Дія фільму розгортається через кілька поколінь у майбутньому після правління Цезаря, де мавпи є домінантним видом, а люди приречені жити в тіні. Поки новий тиранічний мавпячий вождь будує свою імперію, одна молода мавпа вирушає у виснажливу подорож, яка змусить її поставити під сумнів усе, що вона знала про минуле, і зробити вибір, який визначить майбутнє як мавп, так і людей.

Оригінальний трейлер:

Український дубляж:

Попередній тизер-трейлер українською:

Фільм «Королівство планети мавп» від режисера Веса Болла («Той, що біжить лабіринтом» та майбутнє кіно за грою «Легенда про Зельду») вийде на екрани 10 травня. У головних ролях: Оуен Тіг, Фрея Аллан, Кевін Дюран, Пітер Мейкон та Вільям Х. Мейсі.